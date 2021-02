In zwei Wochen könnten Kinder aus den Klassen 1 bis 6 an die Schulen zurückkehren. Das Kultusministerium weist darauf hin, dass vorher zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Hessen will für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 Wechselunterricht ermöglichen - mit Beginn am 22. Februar. Voraussetzung sei, dass die Corona-Infektionszahlen dies zuließen und sich Bund und Länder bei ihrer Schaltkonferenz am Mittwoch darüber einigten, teilte das Kultusministerium am Montag mit.

Von Klasse 7 an soll sich nach den Plänen des Hauses von Minister Alexander Lorz (CDU) nichts ändern. Für diese Schüler soll der Distanzunterricht bis zu den Osterferien weitergehen - mit Ausnahme der Abschlussklassen, die weiterhin in Präsenz unterrichtet werden. Derzeit gilt für Schüler bis zur sechsten Jahrgangsstufe, dass sie dem Präsenzunterricht fernbleiben, wann immer das möglich ist.

Wechselunterricht: Halbierung der Klasse

Bislang stellte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Aussicht, dass die Grundschülerinnen und -schüler bereits am 15. Februar in den Wechselunterricht übergehen. Der nun vorgeschlagene, um eine Woche spätere Eintritt in das seit langem von Bildungs- und Lehrergewerkschaften angestrebte Modell folge den Empfehlungen aus den Reihen der Schulleitungen, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums mit. Mit der Verschiebung um eine Woche könnten sich Schulen, Lehrkräfte und Eltern besser vorbereiten.

Beim Wechselunterricht werden die Schulklassen aufgeteilt. Eine Hälfte wird in der Schule unterrichtet, die andere lernt zu Hause. Die Gruppen tauschen tage- oder wochenweise. So können Kontakte reduziert und Abstände besser eingehalten werden.

Sendung: hr-iNFO, 08.02.2021, 17.30 Uhr