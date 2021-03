Polizeikräfte stehen am Zugang zu einer Kundgebung der "Querdenken"-Initiative in Darmstadt.

Mehr Gegendemonstranten als "Querdenker" in Darmstadt

An einer "Querdenker"-Demonstration in Darmstadt beteiligen sich zur Stunde rund 300 Menschen - weniger als angemeldet. Ihnen stehen deutlich mehr Gegendemonstranten gegenüber.

Zu einer in Darmstadt angemeldeten Querdenken-Demonstration sind bis zur Stunde deutlich weniger Menschen gekommen als angemeldet. Die "Querdenker" versammelten sich um 13.30 Uhr am Böllenfalltor-Stadion. Mehrere hundert Polizisten und Polizistinnen waren zur Sicherheit im Einsatz. Die Beamten kontrollierten die Teilnehmenden am Eingang des Geländes. Viele wiesen ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht vor, andere zogen ihren Mund-Nasen-Schutz nach der Kontrolle wieder vom Gesicht. Laut Polizei blieb die Lage aber vorerst ruhig.

Eine Gegendemonstrantin festgenommen

Zugleich begannen mehrere Gegendemonstrationen, bei denen sich eine höhere Beteiligung abzeichnete. Die Polizei sprach von etwa 500 bis 600 Menschen, die am frühen Nachmittag vom Friedensplatz zum Böllenfalltorplatz zogen. Zudem nahmen etwa 200 Menschen an einer Fahrraddemonstration teil. Mehrere Organisationen hatten zum Gegenprotest aufgerufen.

Etwa eine Stunde nach Beginn der Proteste kam es zu einem Zusammenstoß: Eine Frau, die zu den Gegendemonstranten gehörte, versuchte drei Querdenkern ein Banner zu entreißen. Ein hr-Reporter beobachtete, wie sie von der Polizei festgenommen wurde.

Die Stadt hatte den Veranstaltungsort im Vorfeld verlegt. Die Organisatoren wollten am Karolinenplatz, direkt gegenüber des Impfzentrums, eine Kundgebung abhalten. "Es muss absolut sichergestellt sein, dass Bürgerinnen und Bürger, die die Leistung des Impfzentrums - in Sorge um ihre Gesundheit - nutzen wollen, dies auch ohne Beeinträchtigungen tun können", begründete Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) die Entscheidung. Ein generelles Verbot der Demonstration sei "nach eingehender rechtlicher Prüfung" nicht möglich gewesen.

Demos in Hanau abgesagt

Ursprünglich war für Sonntag auch in Hanau eine "Querdenken"-Demo mit 250 bis 500 Menschen angekündigt. Die Veranstalter sagten die Demo jedoch ab, nachdem die Stadt den dafür vorgesehenen Versammlungsort verboten hatte. Ausgerechnet am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Kesselstadt, einem der Orte des rassistischen Anschlags mit neun Toten vom vergangenen Jahr, sollte die Demo stattfinden. Alternative Orte lehnten die Organisatoren nach Aussage der Stadt ab. Auch eine geplante Gegendemonstration wurde daraufhin abgesagt.

In Kassel hatten vor gut einer Woche mehr als 20.000 Menschen demonstriert - erlaubt waren nur 6.000. Es kam zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen. Viele Teilnehmende hielten sich nicht an Auflagen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Einsatzstrategie der Polizei wurde teils heftig kritisiert.

