Die hr-Journalistin Dunja Sadaqi ist mit dem Kurt-Magnus-Preis der ARD ausgezeichnet worden. Sie beeindruckte die Jury mit der Bandbreite ihrer Themen und ihrer Kreativität.

Die hr-Landtagskorrespondentin Dunja Sadaqi zählt zu den diesjährigen Kurt-Magnus-Preisträgern. Die 30 Jahre alte Journalistin erhielt am Freitag den mit 4.000 Euro dotierten dritten Preis unter anderem für die große Bandbreite in der Auswahl ihrer Themen und deren formaler Gestaltung.

Die Jury hob in ihrer Begründung hervor, dass "Innovation und Kreativität für sie ebenso selbstverständlich sind wie die sichere Handhabung journalistischer Standards". Dem Gremium gehörten Heinz Sommer, Hörfunkdirektor beim Hessischen Rundfunk und Jury-Vorsitzender, Martin Wagner, Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks und Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission, sowie Jan Weyrauch, Programmdirektor bei Radio Bremen, an.

Der Kurt-Magnus-Preis der ARD ist eine Auszeichnung für junge Journalistinnen und Journalisten der ARD-Rundfunkanstalten. Er wurde in diesem Jahr mit einer Gesamtdotierung von 22.000 Euro zum 56. Mal vergeben.

"Große Motivation"

Nach einem Online-Journalismus-Studium und einem trimedialen Redaktionsvolontariat war Sadaqi beim hr unter anderem als Radioreporterin für Hessenthemen und Fernsehautorin für Wissenschaftsthemen tätig. Sie verstärkte 2016 für sechs Monate das ARD-Studio in Rabat, das sie seitdem temporär unterstützt, und arbeitete im bundesweit einmaligen hr-Projekt "Grenzenlos: Freiheit und Einheit in Hessen" als Mediencoach. Seit 2017 ist sie im hr-Landtagsstudio in Wiesbaden als Junior-Korrespondentin tätig.

Ende des vergangenen Jahres war Dunja Sadaqi im jordanischen Flüchtlingscamp Za'atari, das zu einer richtigen Stadt mit 80.000 Menschen angewachsen ist.

"Ich freue mich riesig über den Preis", sagt Dunja Sadaqi. "Er ist eine große Motivation, mich auch weiterhin in kniffelige Themen und Lebenswelten mit viel Energie und Neugier zu stürzen."

Der erste Preis ging an Tinia Würfel (Radio Bremen, 8.000 Euro), der zweite an Melanie Fuchs (Norddeutscher Rundfunk, 6.000 Euro). Den dritten Preis teilt sich Dunja Sadaqi mit Wolfgang Kerler vom Bayerischen Rundfunk (jeweils 4.000 Euro).

