Die Clubs sind zu, die Nächte lau: Viele zieht es deshalb an den Wochenenden zum Feiern ins Freie. Die Folge: verletzte Abstandsregeln und vermüllte Plätze. In Frankfurt berichtet die Polizei von steigender Aggressivität, die Lage sei alarmierend. Auch in Kassel kennt man das Problem.

Während die Clubs weiter geschlossen sind und die Bars penibel auf ausreichend Platz pro Gast achten müssen, zeigt sich an den Wochenenden nicht weit von ihren Türen entfernt ein ganz anderes Bild: Menschen stehen dicht zusammen, lachen, trinken, feiern – ganz so, als sei die Corona-Pandemie längst überstanden und Abstandsregeln kein Thema mehr.

Allein am vergangenen Freitag trafen sich am Opernplatz in Frankfurt laut Ordnungsamt 2.500 Menschen. Weitere 600 waren es demnach insgesamt an den drei anderen beliebten Treffpunkten der Stadt - dem Friedberger Platz, dem Luisenplatz und dem Matthias-Beltz-Platz.

Sicherheitsdezernent: Lage alarmierend

In der Woche zuvor hatte das Ordnungsamt die Feiernden noch zur Vernunft aufgerufen. Doch dieser Appell hat wohl wenig Wirkung gezeigt: "Ab einem gewissen Pegel sinkt die Einsicht und die Aggressivität steigt drastisch", sagt der Chef der Stadtpolizei, Matthias Heinrich. "Die Kollegen müssen schlimmste Dinge über sich ergehen lassen, was verbale Äußerungen betrifft."

Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) bezeichnet die Lage inzwischen als "alarmierend". Wenn ein Stadtpolizist in Uniform oder in Zivil die Bürger anspreche, würden manche herablassend reagieren oder sich als Rechtsanwalt ausgeben und aufspielen. Das Schlimme ist, die umstehenden Menschen würden sich direkt solidarisieren, "so dass die Einsatzkräfte sehr schnell in eine ganz schwierige Situation kommen", sagt Frank: "Das macht nachdenklich, gerade mit Blick auf die Bilder in Stuttgart." In dieser aufgeheizten Situation "kann Stuttgart überall passieren, wenn wir nicht innehalten und die Zeit nicht nutzen, über Werte nachzudenken", warnt der Stadtrat.

Gereizte Stimmung auch in Kassel

Ganz so brenzlig ist die Lage in Kassel nicht, doch auch hier berichtet die Polizei von größeren Menschengruppen, fehlendem Abstand und wenig Einsicht. Am vergangenen Wochenende hatten sich mehrere Dutzend Menschen vor den Bars und Restaurants auf der Friedrich-Ebert-Straße versammelt, genau beziffern kann die Polizei ihre Zahl nicht.

Mit zunehmender Alkoholisierung habe man feststellen müssen, dass die Hinweise der Polizei ignoriert wurden und die Stimmung gereizter wurde, so ein Sprecher der Polizei. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren und keine Eskalation herbeizuführen, sei dann von weiteren Maßnahmen abgesehen worden.

Mit Blick auf das kommende Wochenende ist die Polizei in Gesprächen mit der Stadt und den Gastronomen, um eine Lösung für das Problem zu finden. Dass sich auf den Gehwegen vor den Lokalen größere Menschentrauben bilden, ist laut dem Polizeisprecher kein Phänomen, das erst seit Corona auftrete. Aber es sei aktuell nicht in Einklang mit der noch geltenden Corona-Verordnung.

"Unglaubliche Schweinerei" - Kampf gegen den Müll

Neben der Ignoranz gegenüber den Abstandsregeln und den Ordnungskräften bereitet den Städten noch ein anderes Problem sorgen: die Müllberge, die nach den nächtlichen Partys zurückbleiben. Für Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) ist das eine "unglaubliche Schweinerei". Das Müllaufkommen sei um 30 bis 35 Prozent gestiegen. Schwierig sei die Situation am Opernplatz, aber auch am Mainufer und im Bahnhofsviertel.

Zwar hat die Stadt zusätzliche Mülleimer vor der Alten Oper angebracht, doch der Platz ist am Morgen nach den Partys trotzdem übersät mit Zigarettenstummeln, Scherben und Papiertüten. Frankfurt hat die Bußgelder für Müllsünder deswegen zum 1. Juli erhöht: Für eine weggeworfene Dose werden nun 55 statt 30 Euro fällig, genauso wie für Pommestüten oder Zigaretten. Zusäztlich sind Stadtpolizisten in Zivil auf die Müllsünder angesetzt.

Müll und Vandalismus in Darmstadt

Auch Darmstadt kennt das Problem mit den Folgen nächtlicher Partys schon seit einigen Jahren, wie ein Sprecher der Stadt sagte: "Verbunden einerseits mit Lärm, andererseits mit der entsprechenden Müllproblematik." In Parks wie dem Herrngarten und Orangeriegarten hätten die Mitarbeiter des Grünflächenamts beträchtliche Mengen Abfall zu entfernen. "Nach den Lockerungen im Zuge der Corona-Regelungen hat sich die Frequenz dort noch mal gesteigert."

Inzwischen müssten auch an peripheren Ausflugszielen und Erholungsorten, etwa der Ludwigshöhe, erhebliche Mengen Müll entsorgt und Vandalismusschäden behoben werden. Wie das Darmstädter Echo berichtet, wurden dort in den vergangenen Wochen Wände besprüht, Lagerfeuer veranstaltet und Holzbänke angesengt.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 04.07.2020, 19.30 Uhr