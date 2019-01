Ein Überlebenskampf, der ihr Leben prägte: Eva Szepesi ist als junges Mädchen von den Nazis in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert worden. Auch wenn es ihr schwer fällt, erzählt die 86-Jährige aus Frankfurt ihre Geschichte.

Eva Szepesi ist krank, die Eiseskälte, die katastrophalen sanitären Zustände und die Unterernährung machen der 12-Jährigen schwer zu schaffen. Sie liegt auf einer Pritsche in einer Baracke, als am 27. Januar 1945 die Rote Armee der Sowjetunion das Konzentrationslager Auschwitz befreit: "Ich habe aufgeatmet. Und ich habe das Gefühl gehabt: Es ist Hilfe da."

Der Tag, an dem die heute 86-Jährige ihr Leben zurück bekam, liegt inzwischen 74 Jahre zurück. Die Gräueltaten, die ihre Kindheit in Ungarn prägten, wird sie aber niemals vergessen.

Es fängt damit an, dass die anderen Kinder nicht mehr mit ihr spielen wollen, als Szepesi ungefähr sechs Jahre alt ist. Der Grund: Szepesi, geborene Diamant, ist Jüdin. So etwas spüre man, auch als kleines Kind, erzählt sie. "Da habe ich mich zurückgezogen, da war ich eher zu Hause alleine, bin nicht mehr rausgegangen, nicht mehr in die Schule gegangen", erinnert sich die 86-Jährige, die heute in Frankfurt lebt.

Antisemitismus in Ungarn

Ihre Eltern sprechen nicht über das, was da passiert: Antisemitismus. Auch in Ungarn werden Gesetze erlassen, die Juden ausgrenzen und diskriminieren, erste Pogrome finden statt. 1942 wird Szepesis Vater in ein Arbeitslager deportiert und taucht nie wieder auf. Zwei Jahre später, Szepesi ist elf Jahre alt, marschieren die Deutschen in Ungarn ein. Bald darauf muss sie den gelben Stern auf ihrer Kleidung tragen. Juden werden willkürlich verhaftet, drangsaliert und ermordet.

Die Flucht

Szepesis Mutter organisiert gefälschte Papiere und entscheidet: Die kleine Eva soll mit einer Tante fliehen. Die Mutter will später nachkommen, mit Tamas, Evas kleinem Bruder, der damals sieben Jahre alt ist. Wieso die Mutter entscheidet, mit dem kleinen Sohn zurück zu bleiben und sie alleine loszuschicken, weiß Szepesi nicht. Ihr ist damals nicht klar, was passiert: "Ich habe gedacht, ich fahre auf Urlaub." Sie habe sich nicht vorstellen können, was auf sie zukäme.

Weitere Informationen KZ Auschwitz Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz lag knapp 70 Kilometer westlich von Krakau in Polen und war ein Zusammenschluss aus mehreren Stamm- und Außenlagern. Insgesamt wurden in Auschwitz 1,1 Millionen Menschen ermordet – ein Großteil von ihnen (1 Million) waren Juden. Aber auch nicht-jüdische Polen und Russen sowie Sinti und Roma wurden in Auschwitz umgebracht. Quelle: Auschwitz-Birkenau Memorial Ende der weiteren Informationen

Ihre Tante und sie verstecken sich bei verschiedenen Familien und schließlich wird Szepesi auch von ihrer Tante getrennt. "Und dann, in einer Nacht, hat man geklingelt und uns zusammen gesucht." 1944 bringen die Nazis Eva zusammen mit anderen Menschen erst in ein Altersheim, dann in ein Sammellager und von dort aus in Viehwaggons nach Auschwitz. Das Konzentrations- und Vernichtungslager liegt knapp 70 Kilometer westlich von Krakau in Polen.

"Kälte. Hunger. Zählappelle. Schreierei"

Besonders einprägsam für die heute 86-Jährige ist der Moment, als die Nazis ihr die Haare abschneiden: "Meine Zöpfe, ich habe lange, wunderschöne dicke Zöpfe gehabt. Ich habe versucht, die Tränen zurückzuhalten." Nach Auschwitz trägt Szepesi ihre Haare nie wieder lang, bis heute nicht.

Für das 12-jährige Mädchen beginnt ein einsamer Kampf ums Überleben. Auschwitz, das ist für sie: "Kälte. Hunger. Zählappelle. Schreierei." Zwar habe es eine Frau gegeben, die sich etwas um sie gekümmert habe, erinnert sich Szepesi, doch im Grunde sei sie auf sich selbst gestellt gewesen. "Einer hat, wenn der andere das Brot fallen ließ, es sofort genommen und in den Mund gesteckt. Jeder hat an sich gedacht", sagt sie. Die Menschen hätten einfach nur überleben wollen.

Umzug ins Land der Täter

Szepesi überlebt. Sie wird nach der Befreiung aus Auschwitz zu einem Onkel in Ungarn zurückgebracht. Bei den Nachbarn entdeckt sie Möbel, die einst ihren Eltern gehört hatten. Von ihrer Familie keine Spur.

Später heiratet sie und zieht Mitte der 1950er Jahre aus Ungarn nach Frankfurt – ausgerechnet ins Land der Täter. Ihr Mann hatte hier Arbeit gefunden, nur ihm zu Liebe ist sie mitgegangen. Eigentlich will das junge Paar nach zwei Jahren zurück nach Ungarn, doch dort bricht die Revolution aus und die beiden bleiben in Frankfurt.

"Es ist meine Pflicht, zu erzählen"

Und: Eva wartet auf ihre Mutter und ihren kleinen Bruder Tamas. Sie wartet und schweigt jahrezehntelang über das, was sie erlebt hat - bis zum Jahr 1995. In diesem Jahr ist sie zu einer Gedenkfeier auf dem ehemaligen Auschwitz-Gelände eingeladen und fährt mit ihren Töchtern hin.

Auf einer Liste findet sie die Namen ihrer Familie. Sie hat die schreckliche Gewissheit: Die Nazis haben ihre Familie umgebracht. Dann fängt Szepesi an zu erzählen. Und sie schreibt später ein Buch über ihre Geschichte: "Ein Mädchen allein auf der Flucht."

Szepesi: "Man wollte mich vernichten"

Es ist anstrengend für Szepesi, über Auschwitz zu sprechen. Aber sie findet es ungemein wichtig: "Heute denke ich mir: Das ist meine Pflicht, weil diese vielen Menschen sind einfach umgebracht worden und stumm gemacht worden und können nicht mehr erzählen."

Der 27. Januar - Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus - ist für Szepesi ein Tag, an dem sie in sich kehrt und viel nachdenkt. Bis heute hat sie ein kleines Schwarz-Weiß-Foto von ihrem Bruder auf einer Anrichte im Esszimmer stehen. Das Foto zeigt einen kleinen Jungen in Latzhose, der lacht. Bis heute trauert sie um Tamas.

Manchmal stelle sie sich auch die Frage, wieso gerade sie überlebt habe und nicht ihr kleiner Bruder, so Szepesi. "Aber das ist auch ein Sieg. Ich habe überlebt. Man wollte mich auch vernichten, aber ich lebe."