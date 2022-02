Die Coronavirus-Variante Omikron sorgt für Rekordzahlen bei den Neuinfektionen. Aus Sicht des Marburger Labormediziners Harald Renz droht keine Überlastung der Intensivstationen, jedoch werde viel Personal in Krankenhäusern ausfallen. Deutschland nutze seine Möglichkeiten nicht genug.

Audiobeitrag Audio "Wir sehen in der Pandemie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr" Audio Harald Renz, Professor für Laboratoriumsmedizin in Marburg Bild © picture-alliance/dpa, Wikipedia Ende des Audiobeitrags

Zwei Erkenntnisse haben Forscher der Universität Marburg gemeinsam mit der Forschungsanstalt Empa aus der Schweiz zur Coronavirus-Variante Omikron erlangt: Die aktuelle Infektionswelle wird ihren Höhepunkt höchstwahrscheinlich Ende Februar oder Mitte März erreichen. Aber: Omikron wird das Gesundheitssystems wohl nicht überlasten. Dennoch gibt es Risiken.

Die Forscher hatten verschiedene Szenarien hinsichtlich der Omikron-Variante entwickelt - anhand verschiedener Parameter wie Altersstruktur, Impf- und Genesenenstatus, Reproduktionszahl oder Kontaktverhalten. Beteiligt war der Marburger Professor und Labormediziner Harald Renz.

hessenschau.de: Professor Renz, Ihre Berechnungen machen ja durchaus Hoffnung für die nächsten Wochen und Monate. Kommt es selbst in Ihrem Worst-Case-Szenario nicht zu einer Überbelastung des Gesundheitssystems?

Harald Renz: Es wird durchaus zu einer Belastung kommen, aber nicht zu einer Überlastung der Intensivstationen. In keiner anderen Welle hatten wir diese massive Zahl an Infizierten. Omikron ist hochgradig infektiös, und wir rechnen auch mit weiter massiv steigenden Zahlen. Trotz dieser hohen Infektionslast gibt es sehr wenige schwere Verläufe, anders als etwa bei Delta.

Bei den Normalstationen in den Krankenhäusern sehen wir durchaus eine anschwellende Belastung, und die wird nach unseren Berechnungen sicherlich auch noch ein bisschen mehr werden.

Dramatisch ist für das Gesundheitssystem aber vor allem, dass sich natürlich durch die hohen Infektionszahlen in der Bevölkerung insgesamt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur anstecken und dann ausfallen. Das sehen wir im Krankenhaus, im Pflegeheim und in der Schule: Die Mitarbeiter brechen uns weg.

hessenschau.de: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach kürzlich noch von einer "Infektionswand", die auf das Gesundheitssystem zukommen könnte. Sind die enormen Inzidenzwerte Ihrer Meinung nach aber nicht so schlimm?

Renz: Wir können immer sagen: Das Glas ist halb voll oder halb leer. Es kommt auf die Perspektive an. Aus Intensivmediziner-Perspektive ist die Omikron-Welle nicht so schlimm. Aus der Perspektive der allgemeinen Ärzteschaft ist sie schon eine gewaltige Belastung - einfach durch die schiere Menge der Infizierten.

Wenn wir auf die junge Bevölkerung blicken, die ja gerade der Infektionstreiber ist, haben wir da eine Generation, die schon seit mittlerweile zwei Jahren extrem in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ich will sie nicht als verlorene Generation bezeichnen - das wäre vielleicht etwas übertrieben - aber diese Generation hat besondere Aufmerksamkeit verdient, gerade jetzt in der Omikron-Welle.

Also: Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Ich würde sagen: Das Glas ist halb voll, weil wir wissen, dass die Omikron-Variante längst nicht so gefährlich ist wie die anderen Varianten.

hessenschau.de: Sollte man Ihrer Ansicht nach Omikron durchlaufen lassen, Maßnahmen beibehalten oder sogar Regeln verschärfen, um die Welle weiter zu drücken?

Renz: Die Welle rollt, das ist so. Es ist uns ja schon relativ gut gelungen durch die Maßnahmen, die wir jetzt haben, das einigermaßen in Schach zu halten. Wir werden nicht verhindern können, dass sich Millionen von Menschen in Deutschland mit Omikron infizieren. Daran werden neue Maßnahmen wenig ändern.

Die Frage ist aber: Wie geht es denn nach Omikron weiter, was machen wir im Frühjahr, Sommer und vor allen Dingen dann im nächsten Winter?

hessenschau.de: Wie könnte das aus Ihrer Sicht aussehen?

Renz: Wenn es draußen wieder wärmer wird, haben wir eine relativ hohe Chance, dass wir ein gutes Frühjahr und einen schönen Sommer erleben können. Die Politik bekommt ihre erste große Belastungsprobe meiner Meinung nach am Ende der Sommerferien, im frühen Herbst, damit wir nicht wie in den beiden letzten Jahren wieder überrascht werden durch neue Varianten.

Es ist besser, sich jetzt schon vorzubereiten. Wir haben einen fantastischen Werkzeugkasten in den letzten zwei Jahren entwickelt und haben mittlerweile eine Vielzahl von Medikamenten zur Verfügung. Wir werden demnächst die zweite Generation an Impfstoffen bekommen, die noch besser sein wird als die erste Generation. Wir können das Virus im Abwasser nachweisen. Dieses Instrumentarium könnten wir viel mehr nutzen in Zukunft, um zu sehen, wo welche Viruslast in welcher Region auftaucht.

Es kommt jetzt darauf an, diesen Werkzeugkasten für die richtige Fragestellung und für die richtige Bevölkerungsgruppe zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen.

hessenschau.de: Heißt das, wir nutzen die schon zur Verfügung stehenden Werkzeuge derzeit nicht gut genug?

Renz: Besonders beim Testen haben wir Nachholbedarf. Wir sehen gerade, dass wir mit den PCR-Testungen Kapazitätsengpässe haben und dass die Antigen-Tests von schlechter Qualität sind und gerade bei Omikron kein optimales Werkzeug darstellen.

Es gibt aber als dritte Option auch automatisierte Antigen-Tests, die überhaupt nicht berücksichtigt werden in der nationalen Test-Strategie. Die haben eine ganz ähnliche Aussagekraft wie PCR-Tests, sind günstiger, schneller, einfacher durchführbar.

Weitere Informationen Automatisierte Antigen-Tests Bei automatisierten Antigen-Tests werden Proben nicht auf Teststreifen ausgewertet, sondern im Labor. Dort werden sie von einem Analysegerät ausgewertet. Ähnlich wie die Schnelltests reagieren auch dieses Tests auf bestimmte Bestandteile des Virus, das Antigen. Sie reagieren jedoch auch schon auf eine geringere Viruslasten als Schnelltests. Sie benötigen zudem andere Laborkapazitäten als PCR-Tests. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: In Marburg laufen ja derzeit Gespräche dazu.

Renz: Wir sind im Gespräch mit der Stadt Marburg und haben schon Ideen ausgetauscht, wie man das möglicherweise mit Pool-Tests in Kitas und Grundschulen einsetzen könnte. Ich würde mich freuen, wenn es da zu einem Pilotprojekt kommen würde, aber das überlasse ich den Fachpolitikern in der Stadt.

hessenschau.de: Warum wird so etwas nicht schon längst im großen Stil gemacht, wenn aus Labormediziner-Sicht so viel dafür spricht?

Renz: Das müssen Sie die Politik fragen. Ich will das jetzt gar nicht weiter interpretieren, und es geht ja auch gar nicht darum, irgendwelche Politiker-Schelte zu betreiben. Aber wir sehen manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und wissen gar nicht, wie viele tolle Bäume wir im Wald haben. So ist es mittlerweile auch in der Pandemie.

Das Gespräch führte Rebekka Dieckmann.