Das Oberlandesgericht hat die Klage der Mieterplattform wenigermiete.de wegen der unwirksamen Mietpreisbremse des Landes zurückgewiesen.

Auch bei einer fehlerhaften Verordnung hafte der Gesetzgeber nur gegenüber der Allgemeinheit, nicht aber gegenüber einzelnen Bürgern, begründeten die Richter am Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Donnerstag ihre Entscheidung. Sie bestätigten damit das Urteil der Vorinstanz, des Landgerichts Frankfurt.

Die Mieterplattform wenigermiete.de hatte auf Schadenersatz des Landes für eine Familie aus Frankfurt geklagt, weil diese ihrer Ansicht nach jahrelang zu viel Miete bezahlt hatte. Sie machte dafür das Land Hessen verantwortlich, das eine unwirksame Mietpreisbremse verfügt hatte. Mieter mit zwischen 2015 und 2019 abgeschlossenen Verträgen konnten sich daher nicht darauf berufen. Nach dem ablehnenden Urteil gingen die Kläger in Berufung. Diese wies das OLG nun zurück.

Revision vor Bundesgerichtshof zugelassen

Allerdings ließ das OLG eine Revision vor dem Bundesgerichtshof zu. Das war das Mindestziel der Kläger. Das OLG befand zwar, von Anfang an habe es begründete Zweifel gegen die Mietpreisbremse gegeben, was ein objektives Vertrauen in die Verordnung erschüttert habe. Jedoch habe das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2010 geurteilt, dass der Gesetzgeber in bestimmten Fällen auch gegenüber Einzelpersonen schadenersatzpflichtig sein kann.

Der Anwalt der Kläger, Daniel Halmer, sagte dem hr, er freue sich über die Möglichkeit zur Revision. Es ist wahrscheinlich, dass die Kläger dann auch vor den Bundesgerichtshof ziehen werden.