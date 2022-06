Der Moscheeverband Ditib darf nach den Ferien in Hessen wieder bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht anbieten. Das Kultusministerium trifft nach einem Gerichtsurteil entsprechende Vorbereitungen. Die Zweifel an Ditibs Unabhängigkeit bestehen allerdings weiterhin.

An hessischen Schulen wird es im kommenden Schuljahr wieder bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in Kooperation mit dem türkischen Moscheeverband Ditib geben. Das kündigte das Kultusministerium am Mittwoch an.

Vorbereitungen für Wiederaufnahme laufen

Damit reagiert das Land auf ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel vom 31. Mai, der die Aussetzung der Kooperation für nicht rechtens erklärt und damit eine erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Wiesbaden bestätigt hatte.

Man respektiere die jüngsten Entscheidungen der Gerichte, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Die Landesregierung treffe daher Vorbereitungen, den Unterricht im Schuljahr 2022/2023 wieder aufzunehmen. Gleichwohl bestünden weiterhin Zweifel an Ditib als geeignetem Kooperationspartner.

Regelmäßige Unterrichtsbesuche geplant

Man werde deshalb den Unterricht "eng mit Unterrichtsbesuchen begleiten", so Lorz. Der bekenntinsorientierte islamische Religionsunterricht in Zusammenarbeit mit Ditib war in Hessen 2013 an Grundschulen gestartet und vier Jahre später auf erste weiterführende Schulen ausgeweitet worden. Mit der Zeit kamen allerdings Zweifel an der Unabhängigkeit Ditibs vom türkischen Staat auf.

Das Land gab deshalb 2019 ein Gutachten in Auftrag, das zu dem Schluss kam, dass diese Unabhängigkeit nicht hinreichend gegeben ist. Ausschlaggebend war demnach die Weisungskette vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan über die ihm unterstehende Religionsbehörde Diyanet, den Ditib-Bundesverband und dessen hessischen Landesverband.

Ditib vor Gericht erfolgreich

Das Kultusministerium kündigte deshalb im April 2020 an, den Unterricht bis auf Weiteres auszusetzen. Ditib klagte und bekam zunächst vom Wiesbadener Verwaltungsgericht Recht. Einen Antrag des Landes auf Zulassung der Berufung wies der Verwaltungsgerichtshof vor wenigen Wochen zurück, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Der Anspruch Ditibs ergebe sich aus dem Einrichtungsbescheid vom Dezember 2012 über die Kooperation mit Ditib. So lange dieser nicht zurückgenommen, widerrufen oder abgelaufen sei, könne das Land auch nicht einfach die Kooperation aussetzen, so das Gericht. Dazu müsse der Einrichtungsbescheid nach den gesetzlichen Regelungen aufgehoben werden.

Entscheidung über Widerruf erst nach neuem Gutachten

Das Kultusministerium will dem Moscheeverband aber noch eine Chance geben. Die letzte Begutachtung liege lange zurück, man wolle deshalb erneut eine externe Expertise einholen, so Lorz. "Auf dieser Basis ist dann zu entscheiden, ob der Einrichtungsbescheid aus dem Jahr 2012, der die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Ditib Hessen bildet, durch das Land widerrufen wird."

Auch der nicht bekenntnisorientierte, sogenannte islamkundliche Unterricht unter alleiniger staatlicher Verantwortung solle fortgeführt werden, so das Ministerium. Zumindest im kommenden Schuljahr werden somit vorerst beide Formen des Islamunterrichts angeboten.

