Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hat am Samstag an die Befreiung der einstigen "Euthanasie"-Tötungsanstalt in Hadamar (Limburg-Weilburg) erinnert.

Gedenkstätten wie diese symbolisierten nicht nur die Beschämung der Menschheit angesichts der unerklärlichen und unvergleichbaren Verbrechen der Nazis, sagte Rhein. "Sie sind vor allem Teil unserer Erinnerungskultur. Wer den Abgrund vermeiden will, muss ihn kennen."

Zwischen 1941 und 1945 wurden in Hadamar 14.500 behinderte und psychisch kranke Menschen ermordet. Vor exakt 77 Jahren lösten die Alliierten die Tötungsanstalt auf.