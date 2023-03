Er war ein Pionier des Privatradios in Hessen: Der langjährige Geschäftsführer und Programmdirektor der Sendergruppe Radio/Tele FFH, Hans-Dieter Hillmoth, ist tot. Er war in den 1980er Jahren auch für den hr tätig.

Der langjährige Geschäftsführer und Programmdirektor der privaten Sendergruppe Radio/Tele FFH, Hans-Dieter Hillmoth, ist tot. Wie der Sender mitteilte , starb er am Donnerstag im Alter von 70 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes. Zur privaten Sendergruppe zählt unter anderem Hit Radio FFH. Hillmoth arbeitete in den 1980er Jahren als Fernsehredakteur beim Hessischen Rundfunk im Studio Kassel und hatte die Redaktion von Sendungen wie "Teletreff" oder "Freitags um acht".

hr-Programmdirektion Gabriele Holzner sagte: "Mit Hans Dieter Hillmoth ist ein Großer der Branche gegangen." Mit seinen frischen Ideen habe er "für ordentlich Konkurrenz auf dem hessischen Radiomarkt gesorgt". Hillmoth habe "immer über den Tellerrand geguckt und ist neugierig geblieben".

Diplom-Ingenieur, Zeitungsredakteur, Hörfunk-Pionier

Der am 3. Januar 1953 in Münster/Westfalen geborene Hillmoth

Der am 3. Januar 1953 in Münster/Westfalen geborene Hillmoth studierte nach seinem Abitur am Ratsgymnasium in Münster an der Technischen Universität Braunschweig Elektrotechnik und Nachrichtentechnik, schloss sein Studium als Diplom-Ingenieur ab.

Nach seiner Ausbildung zum Zeitungsredakteur bei den Westfälischen Nachrichten war er dort bis 1983 tätig, bevor er zum hr wechselte. Von 1986 bis 1989 war Hillmoth Leiter Hörfunk beim Münchener Zeitungsverlag, unter anderem für den Privatsender Radio Charivari.

Erster Mitarbeiter von Radio FFH

Hillmoth hat das Privatradio in Hessen geprägt wie kaum ein Zweiter. Am 1. April 1989 war er der erste Mitarbeiter der Radio/Tele FFH mit Sitz in Frankfurt. Mit HIT RADIO FFH baute er hauptverantwortlich einen Sender auf, der seit 15. November 1989 auf Sendung ist. 50 Gesellschafter, darunter überwiegend Zeitungsverleger, hatten ein Jahr zuvor das erste kommerzielle Radioprogramm des Bundeslandes ins Leben gerufen.

"Die Nachricht vom Tod ihres früheren Chefs trifft viele plötzlich und unerwartet", teilte die Sendergruppe Radio/Tele FFH mit. "Mit Hans-Dieter Hillmoth verlieren wir einen engagierten und leidenschaftlichen Journalisten, kreativen und verantwortungsvollen Unternehmer, eine zugewandte und integrierende Führungspersönlichkeit."

Hillmoth jeden Heiligabend auf Sendung

Hinzu kamen in seiner Amtszeit die neuen Sender planet radio und harmony.fm, "deren Umsetzung ohne seinen Einsatz und seine Kreativität nicht möglich gewesen wäre", wie es in einer Mitteilung der Familie heißt.

Seit 2001 sendeten die Programme aus dem neuen Funkhaus in Bad Vilbel. 2004 übernahm Hillmoth die Geschäftsleitung - und führte die Sendergruppe bis zu seinem Ausscheiden 2019. Radio war seine große Leidenschaft - einmal im Jahr wurde er selbst im Studio aktiv. Traditionell an Heiligabend erfüllte er bis zum Beginn seiner Rente Musikwünsche von Hörern. Hillmoth war bis zuletzt persönlich haftender Gesellschafter des Unternehmens.

"Starke Stimme für die Belange der privaten Radiosender"

Hillmoth war viele Jahre auch Mitglied des Aufsichtsrates der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Chefredaktion zeigten sich tief betroffen von seinem plötzlichen Tod. "Er hat die dpa von 2004 bis 2021 als Aufsichtsrat begleitet und war eine starke Stimme für die Belange der privaten Radiosender", sagte der dpa-Aufsichtsratsvorsitzende David Brandstätter.

"Seine positive Persönlichkeit und hohe Professionalität sowie seine umfassende Kenntnis des Radiomarktes haben die Entwicklung der dpa über diese Jahre entscheidend mitgeprägt."

Rhein: Hillmoth machte Programm für ganz Hessen

2019 wurde Hillmoth vom damaligen hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) mit dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet. Ministerpräsident Boris Rhein und Staatsminister Axel Wintermeyer (beide CDU) teilten am Freitag mit: "Sein Anliegen war es, ein Programm für ganz Hessen zu gestalten. Er hat entscheidenden Anteil daran, dass die Menschen in Hessen auf dem Laufenden und gut informiert waren und unterhalten wurden."

Die Person Hans-Dieter Hillmoth werde "in der deutschen Radiolandschaft fehlen und weit darüber hinaus vermisst werden", sagte Ministerpräsident Rhein. Den Hessischen Journalistenpreis erhielt Hillmoth 2020 für sein vorläufiges Lebenswerk. Er hinterlässt seine Ehefrau Ursula.

