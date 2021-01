Der promovierte Theologe und Blogger Thorsten Latzel wird neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland.

In der digital abgehaltenen Wahl der Landessynode erhielt der 50 Jahre alte Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt am Donnerstag 113 von 190 Stimmen. Die rheinische Kirche hat auch Mitglieder in Hessen.