"Law and Order" am Opernplatz

Nach der Randale vom vergangenen Wochenende am Opernplatz will Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann nach eigener Aussage den "Frieden in der Stadt" verteidigen. Dafür unterbricht der "Law and Order"-OB sogar seinen Urlaub.

Es ist Sommer, es ist warm, es werden auch an diesem Wochenende tausende Menschen im Frankfurter Stadtgebiet an öffentlichen Plätzen zusammenkommen und feiern. Damit es dabei nicht zu Ausschreitungen kommt wie auf dem Opernplatz am vergangenen Wochenende, will Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) härter durchgreifen gegen Krawallmacher.

"Das Gewaltmonopol liegt richtigerweise beim Staat. Wenn dies von einigen in Frage gestellt wird, muss die Staatsmacht die Grenzen aufzeigen", sagte Feldmann der Bild-Zeitung (Donnerstag). Er sei dafür, lieber jetzt mehr Polizei-Präsenz zu haben, als später über zu wenig zu klagen.

Feldmann pathetisch: "Wir verteidigen den Frieden"

An diesem Wochenende müsse die Stadt zeigen, dass sie "kein Ort für Gewalt-Tourismus und der Opernplatz kein Platz für Randale" sei, sagte Feldmann. Die Krawallmacher und Gewalttäter hätten eine Grenze überschritten. Nun müsse ihnen gezeigt werden, dass "so etwas nicht mehr möglich ist". Notfalls sogar mithilfe der Polizei aus anderen Ländern. "Law and Order" am Opernplatz, ganz nach amerikanischem Vorbild.

"Wir verteidigen am Wochenende den Frieden und die große Mehrzahl der friedliebenden Menschen unserer Stadt", sagte der Oberbürgermeister ganz pathetisch. Und das meint Feldmann durchaus wörtlich. Er unterbricht nach eigener Aussage seinen Urlaub, um sich am Freitagabend selbst ein Bild vom Treiben am Opernplatz zu machen: gemeinsam mit Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU), Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und dem Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill.

39 Festnahmen in einer Nacht

Nachdem es vergangenes Wochenende zu Ausschreitungen gekommen war, darf der Opernplatz in den Nächten auf Samstag und Sonntag künftig ab Mitternacht nicht mehr betreten werden. Um 1 Uhr muss er menschenleer sein. Polizei und Stadt wollen am Donnerstag über Konsequenzen für friedlich Feiernde informieren (14.30 Uhr).

In der Nacht zum Sonntag waren Einsatzkräfte aus der Menge mit Flaschen angegriffen worden. Nach Polizeiangaben wurden mindestens fünf Beamte verletzt und mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. 39 Menschen wurden vorübergehend festgenommen.

Mehr Außenflächen für Gastronomen

Derzeit wird geprüft, ob festgenommene "Krawalltouristen", die von außerhalb Frankfurts angereist waren, mit einem temporären Aufenthaltsverbot belegt werden können. Außerdem kündigte die Stadt an, Barbetreibern trotz der Corona-Beschränkungen mehr Außenflächen zur Verfügung stellen zu wollen. Dahinter steckt die Hoffnung, die Lage an den öffentlichen Party-Hotspots in der Stadt wieder ein wenig zu entzerren.