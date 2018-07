Die Ferienzeit ist eine schöne Zeit, leider auch für manche Krankheitserreger: In einigen Schulturnhallen vermehren sich derzeit die Legionellen. Vier Frankfurter Duschräume mussten bereits gesperrt werden.

Legionellen leben in Wasserleitungen und vermehren sich vor allem dann, wenn das Wasser nicht zirkuliert. Zum Beispiel, wenn die Benutzer im Urlaub sind - oder auch in Waschräumen von Schulturnhallen während der Ferienzeit.

Klebriger Film in den Wasserleitungen

Derzeit sind in Frankfurt nach Angaben des Gesundheitsamts in vier Schulen die Duschen wegen Legionellen-Befalls gesperrt. "Das ist bedingt dadurch, dass in den Schulturnhallen doch nicht so häufig geduscht wird, und dass insbesondere in den Ferienzeiten kein Warmwasser abgenommen wird", sagt die stellvertrende Amtsleiterin Ursel Heudorf. Dann finden die kleinen Erreger oft die für sie optimalen Bedingungen vor, vermehren sich und bilden zusammen mit anderen Mikroben einen klebrigen Film in den Wasserleitungen und Duschköpfen.

Lebensgefährliche Lungenentzündungen

Ab einer bestimmten Konzentration im Wasser ist die Bekämpfung der Erreger nach Angaben der Behörde Pflicht. Legionellen können im ungünstigsten Fall Lungenentzündung verursachen. In Hessen wurden im vergangenen Jahr über 90 solcher Fälle gemeldet, 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Krankheit kann im ungünstigsten Fall tödlich verlaufen, besonders geschwächte Patienten sind gefährdet.

Heiße Spülungen beugen vor

Dabei kann man den Legionellen im Leitungsnetz leicht vorbeugen: Regelmäßig das Heißwasser aufdrehen, denn bei Temperaturen über 60, 70 Grad sterben Legionellen ab. Eigentlich sollen Schulhausmeister das auch tun. "Wir hatten den Eindruck, dass in einigen Schulen die Temperatur im Warmwassersystem relativ niedrig war und dass die Hausmeister die Temperatur reduziert haben, um Energie zu sparen", sagt Ursel Heudorf. So herrschten die für Legionellen optimalen lauwarmen Temperaturen.

Manchmal ist es dann mit Spülungen nicht mehr getan, dann müssen sogar Leitungen ausgetauscht werden.