Sie fordern kleinere Klassen und weniger Zusatzaufgaben: Mehrere hundert Lehrer, Erzieher und Eltern haben in Frankfurt und Kassel für bessere Bildungsbedingungen demonstriert. Sie wollen ein Sofortprogramm.

Mit Transparenten, Luftballons und Paukenschlägen gegen die Überlastung: Knapp 2.000 Menschen haben am Samstag in Kassel und Frankfurt kleinere Lerngruppen und weniger Pflichtstunden für Lehrer gefordert. Zudem verlangten die Demonstranten ein 500-Millionen-Euro-Sofortprogramm.

Zu den Kundgebungen aufgerufen hat die Bildungsgewerkschaft GEW. In beiden Städten machten Lehrer, Erzieher und Eltern ihrem Unmut mit Protestzügen Luft. Unter den Teilnehmern waren auch Familien mit Kindern.

Grundschullehrer wünschen sich finanzielle Anerkennung

Eine Lehrerin, die mit ihrem Kind aus Marburg nach Frankfurt reiste, sagte der dpa, sie bekomme als Grundschullehrerin weniger Gehalt als Lehrer anderer Schulformen. Neben mehr finanzieller Anerkennung wünscht sich die Frau, die ihren vollen Namen nicht nennen wollte, bessere Bedingungen für Lehrer und Schüler in Intensivklassen, um den oft traumatisierten Kindern gerecht werden zu können.

Mehr Kollegen, kleinere Klassen - davon träumen auch drei Lehrerinnen aus Bad Vilbel. Sie betreuen Inklusionsklassen. "Das funktioniert nur, wenn man zwei Lehrkräfte hat." Der Alltag sei davon weit entfernt, was für Stress sorge. Schulsozialarbeit? "Ja, eine halbe Stelle für bis zu 600 Schüler", stellen die drei frustriert fest.

Bei der Demo wurden auch bauliche Mängel an Schulen kritisiert. In Kassel und in Neukirchen wurden in diesem Jahr zwei Schulen aufgrund von Einsturzgefahr geschlossen.

Kundgebungen in Frankfurt und Kassel

In Kassel zogen nach Angaben der Polizei zogen am Vormittag etwa 800 Menschen vom Kulturbahnhof Richtung Innenstadt zur geplanten Abschlussveranstaltung. In Frankfurt formierte sich der Protestzug am Gewerkschaftshaus. Die Demonstration sollte am frühen Nachmittag auf dem Opernplatz enden. Die Polizei sprach in Frankfurt zunächst von rund 1.000 Teilnehmern, die Organisatoren rechneten im Verlauf der Veranstaltung mit bis zu 5.000 Menschen.

CDU verteidigt Schulpolitik

Die CDU, in der Landesregierung verantwortlich für das Kultusministerium, sieht die Situation an den Schulen ganz anders als die Protestierenden. Die Bildungspolitik sei "auf Erfolgskurs", lässt sie ihren bildungspolitischen Sprecher Armin Schwarz erklären. Dem beklagten Lehrermangel hielt Schwarz entgegen, die Landesregierung habe die Zahl der Lehrerstellen auf das Rekordhoch von 54.100 gesteigert. Auch die pro Kopf-Ausgaben von 1.495 Euro für Bildung seien Rekord.

Die Linke warf der CDU dagegen vor, "rosarot zu malen". Das Eigenlob sei ein Armutszeugnis. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sorge nicht für bessere Rahmenbedingungen, sondern stehe für "ein Scheitern der schwarz-grünen Bildungspolitik", sagte Linken-Fraktionschefin Janine Wissler.

