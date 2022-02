Eine OP-Maske liegt auf einem Schultisch in einem Klassenzimmer.

Eine OP-Maske liegt auf einem Schultisch in einem Klassenzimmer. Bild © picture-alliance/dpa

Hessische Lehrerinnen und Lehrer am Limit

Lehrkräfte in der Omikron-Welle

Das Schulhalbjahr geht zu Ende und die Omikron-Welle nimmt an Fahrt auf. Sieben Lehrkräfte berichten vom Alltag zwischen Unterricht, Elterngesprächen und Schnelltests.

Mindestens dreimal die Woche beginnt der Schultag mit Schnelltests - und oft sind Dutzende davon an einer Schule positiv. Die Omikron-Welle macht sich deutlich in Hessens Klassenzimmern bemerkbar, doch die Vorgabe des Kultusministeriums lautet: Präsenzunterricht, solange es geht.

Wie sieht das in der Praxis bei einem Inzidenz-Höchststand aus? Hier erzählen sieben Lehrkräfte von ihrem aktuellen Alltag. Einige von ihnen möchten anonym bleiben.

Eine Lehrerin an einer Gesamtschule in Frankfurt

"Man macht sich schon Gedanken und überlegt: 'Hab ich mich jetzt vielleicht angesteckt? Hat sich ein Kind angesteckt?' Das geht einem ständig durch den Kopf. Aber was will man machen? Ich finde das ganz wichtig, dass die Schulen weiter offen sind, weil das den Kindern eine Struktur gibt, die sie zu Hause möglicherweise nicht haben.

Was wirklich ein Problem ist: Die Unterrichtszeit, die durch das Testen morgens verloren geht und sich nirgends wiederfindet. Die Schülerinnen und Schüler haben zwar eine Routine entwickelt, aber dennoch müssen die 15 Minuten Testzeit ausgehalten werden. Dann muss alles dokumentiert und eingesammelt werden. Wenn eine Schulstunde 45 Minuten dauert, ist mehr als die Hälfte schon weg.

Es ist schwierig, dann die ganze Klasse wieder in Konzentration zu bringen. Das heißt, man kann in der ersten Schulstunde eigentlich nie Unterricht haben. Eigentlich müsste man diese Stunde noch irgendwo dranhängen.

In meinen Klassen ist gerade mindestens ein Drittel der Kinder in Quarantäne, die meisten von ihnen sind selbst krank. Wenn sie als Kontaktpersonen in Quarantäne sind, können sie sich Aufgaben im Schulportal herunterladen, aber es findet kein Hybridunterricht statt. Gleichzeitig Distanz- und Präsenzunterricht machen - das funktioniert nicht."

Weitere Informationen Omikron an Schulen in Hessen Laut Angaben des Kultusministeriums sind derzeit (Stand 31. Januar) 25.000 von rund 814.000 Schülerinnen und Schülern in Quarantäne, weil sie infiziert oder Kontaktperson sind. Das sind 3,3 Prozent. Bei Lehrkräften liege der Anteil mit 1.300 Personen bei 2,2 Prozent. Etwa 100 Klassen seien wegen Quarantäneanordnungen im Distanzunterricht.

Von 2,2 Millionen in den Schulen durchgeführten Selbsttests waren in der vergangenen Woche 14.500 Tests bei Schülerinnen und Schülern positiv. Bei Lehrern waren es 530. Nicht alle wurden durch PCR-Tests bestätigt. Ende der weiteren Informationen

Christina Raab, Schulleiterin der Theobald-Ziegler-Grundschule in Frankfurt

"Wir haben diese Woche nur den Grundunterricht halten können, weil wir so viele Lehrer haben, die ausfallen, dass wir die komplette Unterrichtstafel gar nicht abdecken können. Da bricht so ein System ganz schnell zusammen.

Wir können das zwar ein bisschen mit dem Geld aus dem Landesprogramm 'Löwenstark' ausgleichen. Dadurch konnten wir Studenten einstellen, damit wir die Kinder auch noch erreichen können, die durch die ganze Situation hinten runter fallen. Dieses Programm ist toll, macht aber auch unglaubliche Arbeit, weil wir es organisieren müssen und die Dienstleistungsverträge abschließen müssen.

Außerdem sind die Testungen eine wahnsinnige Zusatzarbeit für alle. Wir müssen tausende Listen machen, die Tests abzählen, die Tests bestellen, die Tests einsortieren, Material und Testhefte im Schulamt abholen. Ich denke schon, dass wir eine ganz starke Überlastung haben."

Weitere Informationen Förderprogramm "Löwenstark" Für Lernrückstände durch die Pandemie hat das Kultusministerium das Förderprogramm "Löwenstark" ins Leben gerufen. Es beinhaltet Mittel in Höhe von 150 Millionen Euro, mit denen die Schulen unterstützt werden sollen. Ende der weiteren Informationen

Jan-Philip Gürtler, Lehrer für Wirtschaft, Politik und Geschichte am Gymnasium Taunusstein (Rheingau-Taunus)

Jan-Philip Gürtler arbeitet am Gymnasium Taunusstein. Bild © hr

"Die Situation ist in den vergangenen zwei Wochen immer schwieriger geworden. Wir haben immer mehr Ausfälle, auch auf Seiten des Kollegiums. Aktuell stehen bei mir zwölf Kolleginnen und Kollegen auf der Liste. Glücklicherweise haben wir Studentinnen und Studenten, die uns als Vertretungskräfte seit Januar verstärkt unterstützen.

Insgesamt ist das eine Situation, die wir in der Form noch nicht erlebt haben, weil wir einen immer höheren Ausfall an Lehrkräften haben und die Lerngruppen sich immer weiter ausdünnen. Wir haben keine Klasse, in der es keine Fälle gibt.

Dabei sind die schon bestehenden Lücken in einigen Lerngruppen enorm. Einige sind deutlich härter betroffen als andere, je nachdem wie sie zu Hause organisiert sind und wie sie mit dem Online-Unterricht klargekommen sind.

In diesem ersten Halbjahr hatten wir viel mehr Elterngespräche und Schullaufbahnberatungen, weil die Eltern diese Lücken ja auch sehen. Also ja, es brennt an einigen Stellen und bei einigen Jahrgängen besonders. Ich finde aber bewundernswert, wie unser Kollegium zusammenhält. Es ist eine anspruchsvolle Zeit, aber das trifft die gesamte Gesellschaft und fordert uns ja alle."

Eine Gesamtschullehrerin aus Frankfurt

"Morgens kommt man in die Schule, und die Schülerinnen und Schülern tummeln sich vor den verschlossenen Klassenzimmern in den Gängen. Sie sind dann noch nicht getestet, und die Maske ist nicht immer im Gesicht. Auf Abstände achten sie nicht besonders, aber es ist auch nicht möglich, sie ständig zu ermahnen.

Dementsprechend ist es ein ziemlicher Spießrutenlauf, wenn man durch diese Gänge geht und weiß: Die meisten hier sind auch nicht geimpft. Das ist eine Situation, die man im Privatleben komplett vermeidet, aber in dem Moment ist man komplett ausgeliefert und fühlt sich ziemlich unsicher.

Was mir auch auffällt: Viele Kinder und Jugendliche sind nicht gut informiert, was Corona betrifft. Ich würde mir wünschen, dass es eine Art neutrale Informationszeit zu Corona gibt - vielleicht im Chemie- oder Biologieunterricht. Wo man den Kindern zum Beispiel erklärt, was eine FFP2-Maske kann.

Ich werde von Kindern immer mal wieder Dinge gefragt wie: 'Kann ich von einer Impfung unfruchtbar werden?' Das sind keine dummen Kinder, die dumme Fragen stellen, sondern sie haben wirklich diese Bedenken, für die man sich Zeit nehmen müsste. Aber man verliert sowieso schon viel Zeit bei den Testungen, und es müssen Prüfungen geschrieben werden. Es ist einfach stressig."

Eine Studentin, Vertretungslehrerin an einer Grundschule im Landkreis Bergstraße

"Am Anfang hatten wir kaum positive Fälle bei den Testungen am Morgen, da hatte ich sogar das erste Kind, das positiv war. Da war das noch sehr aufregend, auch für die ganze Klasse. Aber inzwischen ist es mit Omikron Normalität geworden.

Ich muss ehrlich sagen, dass ich keine Angst habe, mich anzustecken. Ich bin geboostert, und bei uns an der Schule ist die Ausstattung wirklich sehr gut, was die FFP2-Masken angeht. Wir haben CO2-Ampeln und lüften regelmäßig.

Eine Kollegin hat zwei Kinder in der Klasse, die zu Hause bleiben, weil die Eltern nicht wollen, dass die Kinder Maske tragen. Die Lehrerin muss dann extra noch mal den Stoff für diese Kinder aufarbeiten, das ist schon eine Belastung.

Für die Kinder, die in Quarantäne sind, haben wir aber eine ganz gute Regelung gefunden: Wenn ein Kind Corona hat, ist schon im Vorfeld festgelegt, welches Kind dann nach der Schule den Unterrichtsstoff mitbringt. Wenn viele Lehrer gleichzeitig krank sind, wird es natürlich schon eng. Aber dafür gibt es neben mir auch noch einen weiteren Vertretungslehrer. Unsere Schule hat das bisher gut hinbekommen."

Ann-Kathrin Hanson, Gymnasiallehrerin in Taunusstein

"Was ich wirklich schwierig finde, ist die Versorgung der Schüler, die zwar in Quarantäne, aber nicht krank sind. Sie sollen eigentlich genauso mitbeschult werden wie die anderen. Das heißt, ich mache das Material teilweise doppelt, weil die Schüler zu Hause viel mehr an die Hand genommen werden müssen und ich nicht sehe, ob sie alles verstehen.

Außerdem finden mehr und teilweise sehr lange Elterngespräche statt. Es sind viel ernstere Gespräche, weil die Kinder stärker belastet sind. Wenn man merkt, dass das psychisch so krasse Spuren hinterlassen hat, macht man sich natürlich auch Sorgen. Wir haben viele Schüler, die da wirklich leiden und Probleme haben.

Auch die Digitalisierung ist bei uns ein großes Thema. Viele Sachen hatten wir vor der Pandemie nicht. Wenn man sich da jetzt neu reinfuchsen muss, gibt es gerade für ältere Lehrer viele Hürden."

Die Schulleiterin einer Gesamtschule in Mittelhessen

"Ich bin Schulleiterin einer Gesamtschule mit 1.500 Schülerinnen und Schülern, drei Schulzweigen und 113 Kolleginnen und Kollegen. Da fallen natürlich sehr viele Tätigkeiten an, aber die ganzen Corona-Meldungen nehmen zurzeit mindestens 80 bis 90 Prozent meiner Arbeitszeit ein.

Bei jeder Meldung muss ich die Daten von allen Seiten zusammenkriegen: Wann war der letzte Schnelltest? Wann der PCR-Test? Wann war der letzte Schulbesuch? Das sind so viele verschiedene Tabellen und Meldungen, und es gibt so viel zu bedenken - ich habe ständig das Gefühl, ich vergesse etwas oder mache einen Fehler. Anders als Gesundheitsämter, die nur diese Aufgaben haben, muss ich das alles mit meinen beiden Sekretärinnen alleine managen.

Wenn das noch mehr wird, ist das auf Dauer absolut nicht zu leisten. Ich habe auch schon gedacht: 'Was ist, wenn es mich hier erwischen sollte?' Dann würde alles zusammenbrechen. Wir bräuchten jetzt eigentlich ganz dringend eine Hilfskraft für diese ganzen Verwaltungs- und Meldeaufgaben.

In meiner gesamten Schulleiter-Laufbahn der vergangenen fünf Jahre bin ich noch nie derart gestresst gewesen, aber wir versuchen es mit Galgenhumor zu nehmen. Alles in allem, wenn man den ganzen Wahnsinn betrachtet, läuft es ja immer noch ganz gut. Uns bleibt nichts anderes übrig, wir können nur hoffen, dass Omikron bald verschwindet."

Weitere Informationen Was sagt das Kultusministerium dazu? Auf hr-Anfrage teilt das Kultusministerium mit, man wisse um die Mehrbelastung für die Schulen. Grundsätzlich versuche man, die Zahlen, die die Schulen erheben müssen, auf ein Minimum zu begrenzen. "Solange die Tests in den Schulen aufgrund der Infektionslage jedoch für einen möglichst sicheren Schulbetrieb notwendig sind, können wir in diesem Bereich bedauerlicherweise keine unmittelbaren Entlastungen in Aussicht stellen."

Die Unterrichtszeit, die für morgendliche Testungen verloren gehe, könne "zumindest kurzfristig nicht sofort kompensiert" werden. Ende der weiteren Informationen

Protokolle: Pia Stenner