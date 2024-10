Erneuter Protest gegen die millionenteure Subventionierung des Flughafens in Calden: Klimaaktivisten sind auf das Flughafengelände eingedrungen und haben symbolisch Bäume gepflanzt.

Ein Schild mit der Aufschrift "Renaturierung Kassel-Calden", daneben eine Gießkanne und ein großes Loch im Zaun: Klimaschützer der Letzten Generation sind am Mittwochmittag in den Sicherheitsbereich des Flughafens in Calden (Kassel) eingedrungen.

Wie ein Polizeisprecher dem hr mitteilte, waren insgesamt sieben Aktivistinnen und Aktivisten auf den Rollweg gelangt. Zuvor hatten sie einen Zaun aufgeschnitten und beschädigt.

Bäume statt Flieger

Im Anschluss hatten sie mit Schaufel und Erde vier kleine Bäume in Töpfen auf die Rollbahn gepflanzt. Man wolle den Flughafen sinnbildlich renaturieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Letzten Generation.

Die Aktivisten wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.

Rollbahn muss geprüft werden

Für Passagier- und Frachtmaschinen war die Rollbahn zunächst einmal gesperrt. Ob und wann in Calden wieder Flugzeuge starten und landen können, ist derzeit noch unklar.

Wie der Polizeisprecher sagte, muss die Flugsicherheitsbehörde die Rollbahn prüfen und wieder freigeben. Zunächst habe die Feuerwehr die verschmutzte Fläche gereinigt.

Kurz vor der Aktion war ein Flieger in Richtung Antalya gestartet. Der nächste soll am Donnerstagmittag Richtung Palma abheben. Im Oktober fliegen ab Calden noch fast täglich Passagierflugzeuge, im Winter wird es nur einige wenige Sonderflüge geben.

Protest gegen Subventionen für Airport Kassel

Die Umweltaktivisten demonstrierten bereits in den vergangenen Wochen mit mehreren Aktionen gegen die Subventionierung des Betriebs des nordhessischen Regionalflughafens.

Blick auf die Bäume auf der Rollbahn des Flughafens in Calden (Kassel). Bild © Julia Maria Klös (hr)

Vorige Woche tauschte sich Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) mit Mitgliedern der Letzten Generation in ihrem Camp in der Goetheanlage aus. Dort sprach sich Schoeller gegen eine Subventionierung aus. Danach schlug er vor, städtische Anteile am Flughafen an das Land Hessen zu verkaufen.

Der Kassel Airport ist der zweite Flughafen in Hessen, der von Klimaprotesten betroffen ist. Im Juli klebten sich Aktivisten der Letzten Generation auf dem Flughafen Frankfurt auf Rollwegen fest - mit Folgen für den Flugverkehr. Rund 270 Flüge mussten gestrichen werden.