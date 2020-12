Die Polizei hat im Dannenröder Forst das letzte verbliebene Camp von Gegnern der Autobahn 49 aufgelöst. Die Räumungsarbeiten seien damit beendet. Einsatzkräfte werden aber weiter präsent sein, um die Bauarbeiten zu schützen. Die Waldbesetzer haben weiteren Widerstand angekündigt.

Die Räumungsarbeiten im Dannenröder Forst sind nach Polizei-Angaben abgeschlossen. "Die letzte Person ist durch unsere Einsatzkräfte sicher aus der Höhe zurück auf den Boden gebracht worden", berichteten die Beamten am Dienstagmittag via Twitter . Kurz zuvor hatten Einsatzkräfte eine Person, die sich mit einem Betonklotz in einem Baumhaus fixiert hatte, nach unten befördert.

Die Polizei konnte somit am 29. Tag des Großeinsatzes im Dannenröder Forst Vollzug melden. "In Kürze steht hier nichts mehr", sagte Polizeisprecher Jochen Wegmann auf Anfrage von hessenschau.de. Die Abrissarbeiten der Baumhäuser und die Baumfällarbeiten in der 2,8 Kilometer langen Rodungsschneise liefen auch Hochtouren.

Polizei schützt weiter die Bauarbeiten

Doch komplett abgeschlossen sind die Rodungen und Einsatzmaßnahmen der Polizei noch nicht. Die Beamten würden weiter in dem Waldstück bei Homberg (Ohm) im Vogelsberg bleiben, um die Bauarbeiten zu schützen. Demonstranten hatten zuletzt wiederholt weiteren Widerstand gegen den beschlossenen Weiterbau der A49 angekündigt.

Die Gegner des Ausbaus hielten das Waldstück seit über einem Jahr besetzt. Sie protestierten gegen den beschlossenen und höchstrichterlich genehmigten Weiterbau der Autobahn zwischen Gießen und Kassel und sorgten damit bundesweit für Aufsehen.

Der Großeinsatz der Polizei und die Rodungen für die neue Autobahntrasse begannen am 10. November im Dannenröder Forst. Zuvor bereits waren im Herrenwald bei Stadtallendorf sowie im Maulbacher Wald bei Homberg Bäume gefällt worden. Insgesamt geht es nach Angaben der Projektgesellschaft Deges um eine Rodungsfläche von rund 85 Hektar.

Waldbesetzung seit mehr als einem Jahr

Die Umwelt- und Klimaschützer im Dannenröder Forst wollten die Abholzungen verhindern und für eine klimafreundliche Verkehrswende demonstrieren. Befürworter erhoffen sich durch den Lückenschluss der A49 weniger Verkehrsbelastung in den Dörfern der Region sowie eine schnellere Anbindung. Die Autobahn soll einmal Kassel und Gießen direkter verbinden.

