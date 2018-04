Linke Aktivisten haben in einem Bekennerschreiben die Verantwortung für den Anschlag auf ein Kulturzentrum mit Moschee in Kassel übernommen. Die Attacke richte sich gegen die Angriffe der Türkei auf Kurden in Syrien.

Die linksextreme Gruppe "Antifa International" hat sich in einem Schreiben zu dem Anschlag auf eine Moschee in Kassel bekannt. Hintergrund ist die Militäroffensive der Türkei gegen Kurden in Syrien.

In der Nacht zum 25. März hatten Unbekannte mehrere Brandsätze auf ein Gebäude geworfen, das ein türkisch-islamischer Verein als Moschee nutzt.

Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht

Am vergangenen Wochenende tauchte im Internet ein Bekennerschreiben auf, das über die linke Szene-Plattform indymedia.org verbreitet wurde. Die Gruppe "Antifa International", in deren Namen das Schreiben verfasst ist, bezeichnet sich selbst als militant und bekämpft nach eigenen Angaben Rassismus und Faschismus - auch mit Gewalt.

Allerdings ist die Echtheit des Schreibens damit nicht garantiert, weil auf Indymedia grundsätzlich jeder alles veröffentlichen kann.

Gruppe kündigt weitere Aktionen an

"Wir [bekennen] uns zu dem Angriff mit Molotow-Cocktails gegen den Treffpunkt türkischer Faschisten in der Kasseler Bunsenstraße", heißt es in dem Schreiben. Mit der Aktion wolle man sich mit den Kurden im syrischen Afrin solidarisieren, gegen die von der Türkei ein "völkerrechtswidriger Angriffskrieg" geführt werde. Am Ende des Textes kündigt die Gruppe "weitere militante Aktionen" an.

Der Anschlag auf die Moschee war auch nicht die erste Aktion in Kassel, zu der sich "Antifa International" bekannt hat. Bereits im März erklärten die Linksextremen, einen Brandanschlag auf das Auto eines Türken verübt zu haben, wie die HNA zuvor berichtete.

Ebenfalls im März bewarfen pro-kurdische Aktivisten die Geschäftsstellen von SPD und CDU in Marburg mit roten, grünen und gelben Farbbeuteln - den Farben der kurdischen Untergrundorganisation PKK. Anfang April war ein türkischer Supermarkt in Wiesbaden Ziel eines Brandanschlags.

Der Staatsschutz ermittelt

Im Fall des Moschee-Anschlags ermittelt wegen des politischen Hintergrunds die Abteilung Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA), die sich auf Anfrage von hessenschau.de aber nicht näher zu dem Bekennerschreiben und dem Stand der Ermittlungen äußern wollte.

Spätestens seit der türkischen Militäroffensive auf Afrin seien Angriffe von Links auf türkische Einrichtungen jedoch ein präsentes Thema, das von den Sicherheitsbehörden in Hessen und ganz Deutschland aufmerksam verfolgt werde, sagte ein Sprecher des LKA. Damit einher gehe eine tagesaktuelle Prüfung möglicher Gefährdungsaspekte.

Angriffe auf türkische Einrichtungen deutlich gestiegen

Das Bundesinnenministerium verzeichnete im ersten Quartal 2018 einen signifikanten Anstieg von Angriffen mutmaßlicher pro-kurdischer Aktivisten auf türkische Einrichtungen in Deutschland. Im ganzen Jahr 2017 waren es 13 Angriffe, in den ersten drei Monaten diesen Jahres bereits 37. Am 20. Januar startete die türkische Militäroffensive auf Afrin.