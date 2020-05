Änderung der Kontaktbeschränkungen, Öffnung der Gastronomie noch in diesem Monat: Nach einer gemeinsamen Konferenz von Bundesregierung und Landeschefs kündigt Ministerpräsident Bouffier weitere Lockerungen der Corona-Auflagen an.

Nachdem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch darauf verständigt haben, die Lockerung der Anti-Corona-Auflagen weitgehend in die Verantwortung der Länder zu legen, hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die anstehenden Schritte aus dem Lockdown für Hessen konkretisiert. Am Mittwochnachmittag kündigte er in Wiesbaden bei einer Pressekonferenz zahlreiche Erleichterungen an - unter anderem auch für die Gastronomie.

Angehörige von zwei Haushalten dürfen sich treffen - also etwa zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften. Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum gelten aber vorerst weiter bis zum 5. Juni.

Gastronomen und Hoteliers können wohl aufatmen. Noch im Mai sollen nach Vorstellung der Landesregierung Restaurants, Hotels und Campingplätze wieder öffnen können. Damit folge man der Empfehlung der Wirtschaftsministerkonferenz, betonte Bouffier. Ein genaues Datum soll vom hessischen Corona-Kabinett am Donnerstag festgelegt werden.

Alle Geschäfte sollen unabhängig von ihrer Größe wieder öffnen können. Die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern soll aufgehoben werden. Jedoch gelten auch hier weiterhin Einschränkungen bezüglich der Zahl der Kunden und Mitarbeiter, die sich gleichzeitig in einem Geschäft aufhalten dürfen.

Sportliche Aktivitäten und Trainigseinheiten sollen zumindest unter freiem Himmel wieder möglich sein. Auch eine Öffnung von Fitnessstudios werde in Erwägung gezogen, erklärte Bouffier. Unklar ist noch, inwieweit Schwimmbäder wieder öffnen können. Entscheidendes Kriterium sei auch hier die Umsetzbarkeit von Hygienekonzepten und Abstandsregeln.

Die Erste und Zweite Fußball-Bundesliga werden derweil bereits in der zweiten Maiwoche den regulären Spielbetrieb wieder aufnehmen - allerdings ohne Zuschauer.

Volksfeste oder Großkonzerte mit Tausenden von Besuchern werden derweil aller Wahrscheinlichkeit nach vorerst nicht stattfinden können. Bei diesen ließen sich die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln schwer durchsetzen, betonte Bouffier. Dennoch sollen kleinere Veranstaltungen in den kommenden Wochen wieder möglich werden. Die Zahl von 100 Teilnehmern sei dabei eine Richtgröße. Im Einzelfall könnte die Teilnehmerzahl auch größer sein - wenn die Veranstalter ausreichend Platz zur Verfügung stellen können, um den Mindestabstand zu gewährleisten.

Wie bereits angekündigt sollen Schüler der Sekundarstufe I (5. bis 10. Klasse) und der vierten Klassen ab dem 18. Mai in einen "eingeschränkten Regelunterricht" zurückkehren. Auch Schüler der Einführungsphase der Sekundarstufe II können wieder in den Unterricht. Weitere Grundschulklassen sollen am 2. Juni folgen.

Auch bei den Kindertagesstätten werde eine Öffnung zum 2. Juni angestrebt, betonte Bouffier. Entscheidend sei im Einzelfall das Hygiene-Konzept der Einrichtungen. Ziel sei es jedoch, dass alle Kinder noch vor Beginn der Sommerferien ihre Kitas wieder besuchen könnten.

Lockerungen unter Vorbehalt

Wann die einzelnen Lockerungen genau in Kraft treten und welche Voraussetzungen gelten müssen, darüber soll das hessische Corona-Kabinett am Donnerstag entscheiden.

Alle Lockerungen stehen unter Vorbehalt. Die Bundesländer verpflichteten sich, auf mögliche negative Folgen sofort zu reagieren. So sollen auf kommunaler Ebene jederzeit wieder Beschränkungen durchgesetzt werden, sollten in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt in einem Zeitraum von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 06.05.2020, 19.30 Uhr