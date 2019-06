Zahlreiche Menschen haben an einer Mahnwache anlässlich des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke auf dem Marktplatz teilgenommen.

Zahlreiche Menschen haben an einer Mahnwache anlässlich des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke auf dem Marktplatz teilgenommen. Bild © picture-alliance/dpa

Mehrere hundert Menschen haben in Wolfhagen mit einer Mahnwache an den getöteten nordhessischen Regierungspräsidenten Lübcke erinnert. Am Samstagnachmittag findet in Kassel zudem eine Demonstration gegen Rechtsextremismus statt.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Mehrere hundert Menschen bei Mahnwache in Wolfhagen [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die Botschaft der Teilnehmer auf dem Markplatz in Wolfhagen (Kassel) war klar: "Gegen Hass, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit". Mit einer Mahnwache erinnerten sie am Samstagvormittag an den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU). Zur Mahnwache aufgerufen hatten der Evangelische Kirchenkreis Wolfhagen sowie die Stadt und die Stadtverordnetenversammlung der nordhessischen Gemeinde.

Mehrere hundert Teilnehmer, die auch gebeten worden waren, Kerzen mitbringen, beteiligten sich an der Gedenkveranstaltung. "Der Marktplatz war voll", sagte der Dekan des Evangelischen Kirchenkreises, Gernot Gerlach. Es seien weit mehr Menschen gekommen als erwartet.

"Er ist als Christ ermordet worden"

"Er ist als Christ ermordet worden", betonte Gerlach. Grundlage und Orientierung von Lübckes Handeln, auch seines Einsatzes für Geflüchtete, sei das Jesus-Wort gewesen. Auch Bürgermeister Reinhard Schaake (parteilos) sprach zu den Teilnehmern.

Am Nachmittag ist zudem eine Demonstration gegen Rechtsextremismus in Kassel geplant. Aufgerufen dazu haben verschiedene Parteien, Gewerkschaften und linke Organisationen. Die Polizei rechnet mit zahlreichen Teilnehmern.

Lübcke war vor drei Wochen auf der Terrasse seines Wohnhauses im Stadtteil Istha niedergeschossen worden und wenig später gestorben. Der mutmaßliche Täter Stephan E. soll bis zuletzt Kontakt zu Neonazis gehabt haben.