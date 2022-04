Nach zwei Jahren mit weitgehend digitalen Veranstaltungen ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund zum diesjährigen Tag der Arbeit wieder zu Kundgebungen in zahlreichen Städten auf.

Unter dem Motto "GeMAInsam Zukunft gestalten" wollen am Sonntag Menschen bei 33 Veranstaltungen für eine gerechtere Arbeitswelt und ein solidarisches Miteinander auf die Straße gehen. Der 1. Mai steht in diesem Jahr auch im Zeichen des Krieges in der Ukraine, den Verbraucher vor allem durch Energiepreissteigerungen zu spüren bekommen.