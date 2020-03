Nichts wird in der Corona-Krise dringender gebraucht als Beatmungstechnik. Zwei neue Geräte von Experten der Uni Marburg können in größter Not helfen. Improvisiert wird auch mit Baumarkt-Material.

In Frankreich, Spanien und Italien fehlen in vielen Kliniken längst Möglichkeiten, um alle schwer an CoVid-19 erkrankten Menschen an die überlebenswichtige künstliche Beatmung zu nehmen. Auch bei uns ist nicht auszuschließen, dass die Zahl der kritischen Corona-Patienten das Gesundheitswesen an seine Grenzen bringt.

Der Erfindungsgeist von Uni-Forschern aus Mittelhessen könnte die Lage in größter Not entspannen und Ärzten vielfach die furchtbare Wahl ersparen: Wer wird noch beatmet wird und wer nicht?

Vor gerade einmal eineinhalb Wochen hat sich das 30-köpfige "The Breathing Project“ unter Leitung des Physik-Professors Martin Koch deshalb in Marburg an die Entwicklungsarbeit gemacht. Ziel: Beatmungsgeräte, die rasch und preisgünstig herzustellen sind. Aus Ideen und groben Skizzen sind nun schon zwei unterschiedliche Produkte geworden, die "aus Sicht auch von Ärztinnen und Ärzten bereits einsatzreif sind", wie Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Donnerstag mitteilte .

Intensivstationen entlasten

Für die Erstversorgung schwerer Covid-19-Fälle mit starker Atemnot ist zwar keines der Geräte geeignet. Wenn aber Erkrankte weniger intensiv beatmet werden müssten oder es keine Alternative gibt, könnten sie zum Einsatz kommen. Ein wichtiger Effekt: Vorhandene klinische Beatmungsplätze würden bei Mangel frei für akute Fälle.

Beide Geräte bauen auf vorhandener, weit verbreiteter und vergleichsweise einfacher Medizintechnik auf: im einen Fall auf Geräten gegen Atemstillstände bei Schlafenden (Schlafapnoe), im anderen auf Beatmungsbeuteln. Die Aufrüstung sei mit Teilen aus dem Baumarkt und dem Elektrohandel schnell und vergleichsweise günstig möglich.

Um diese Geräte geht es:

Die CDAP-Lösung: So genannte CPAP-Geräte gibt es laut Wissenschaftsministerium in rund zwei Millionen deutschen Haushalten und in auch in Kliniken, vor allem zur Behandlung von Schlafapnoe. Nach einer Idee des Schlafmedizinischen Zentrums in Marburg hat das "Breathing Project" es mit Bauteilen für rund 50 Euro für eine künstliche Beatmung in der Klinik erweitert. Jetzt werden Produktionsstätten gesucht, eine Eisengießerei in Stadtallendorf (Marurg-Biedenkpf) habe "mit einer ersten Kleinserie“ begonnen. "Das Gerät kann nahezu vollständig in großer Stückzahl mit einem 3D-Drucker hergestellt werden", schreibt Physiker Klein auf der Projekt-Homepage.

Künstliche Beatmung Marke Selbstbau: Das CDAP-Gerät der Marburger Forscher kann in der Corona-Not viele Leben retten Bild © Breathing Project Marburg





Die Beatmungsbeutel-Lösung: Diese "AmbuBags" mit Gesichtsmaske und Ballon zum Drücken mit der Hand kennt man aus der Ersten Hilfe. Mit Teilen aus dem Baumarkt und dem Elektrohandel bauten die Marburger sie so um, dass eine Mechanik das Pumpen übernimmt. Eine veröffentlichte Bauanleitung soll den Weg frei zur weltweiten Produktion in großer Stückzahl machen. Gerade medizinisch schlecht aufgestellte Länder könnten von dieser Selbstbau-Alternative profitieren.

Selbstbauten gegen die Not

Jetzt gehe es darum, die Geräte schnell in einer ausreichenden Stückzahl zu produzieren, damit sie rechtzeitig zur Verfügung stehen, sagte Ministerin Dorn. Ihr Haus hat dem Marburger Team 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Hoffnung: Industriebetriebe könnten helfen, jetzt in großer Stückzahl und zum Selbstkostenpreis mit der Produktion zu beginnen.

Rechtliche Fragen hinsichtlich des Einsatzes sind offen - und werden es bleiben. Für das eigentlich übliche komplizierte Genehmigungsverfahren bleibt angesichts der weltweiten Notlage jedenfalls keine Zeit. Das "Breathing Project" betont: "Für den Bau von medizinischen Geräten gibt es strenge Bestimmungen, die unsere Erweiterungen oder Selbstbauten natürlich nicht erfüllen werden."

Wissen für alle

Beim Mangel an Alternativen wird das für Ärzte und um ihr Leben kämpfende Patienten höchst zweitrangig sein. Und ständig arbeiten die Marburger Uni-Forscher an neuen, verbesserten Versionen. Weil alle davon profitieren sollen, veröffentlichen sie den jeweiligen Entwicklungsstand detailliert im Internet. Und das nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch auf Englisch, Spanisch, Französisch und Arabisch.

