Die schmerzhafte und weit verbreitete Frauenkrankheit Endometriose fand lange in der Medizin kaum Beachtung. Statt einer Bauch-OP soll jetzt ein einfacher Speicheltest die Diagnose massiv erleichtern. Doch am Test und seinen Kosten gibt es auch Kritik.

Schmerzen während der Menstruation – ist das nicht ganz normal? Die 28-jährige Lena leidet jeden Monat während ihre Periodenblutung unter tagelangen Krämpfen. Hinzu kommen Darmschmerzen, Verdauungsproblemen und Nervenschmerzen in den Beinen, teilweise so schlimm, dass sie kaum Autofahren kann.

Lena geht zu mehreren Ärzten. Mit ihren Schmerzen fühlt sie sich häufig nicht ernstgenommen. Und immer wieder heißt es: Tastuntersuchungen und Ultraschall – alles unauffällig. Erst nach sieben Jahren stellt eine Gynäkologin dann im Ultraschall fest: An Lenas Gebärmutter sitzt ein großer Endometrioseherd.

Endometriose ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen überhaupt. Schätzungen gehen davon aus, dass rund zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter betroffen sein könnten. Die schmerzhafte Erkrankung gilt als "Chamäleon der Gynoäkologie": schwer zu diagnostizieren und zu behandeln. Klarheit bringt nur eine operative Bauchspiegelung – bisher. Denn: Ein neuartiger Endometriosetest verspricht nun eine risikofreie, nicht-invasive und sichere Diagnose, nur mit einer Speichelprobe.

Volkskrankheit Endometriose

Bei Endometriose siedelt sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum an, zum Beispiel an den Eierstöcken, am Darm oder der Blase. Das Gewebe kann sich entzünden und zu Verwachsungen führen. Die Krankheit gilt zudem als eine häufige Ursache für unerfüllten Kinderwunsch. Trotzdem vergehen im Durchschnitt zwischen sieben und zehn Jahre bis zu einer Diagnose. Zu den Symptomen gehören:



starke, lang andauernde Periodenkrämpfe

Unterbauchschmerzen

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Wasserlassen und/oder Stuhlgang

Unfruchtbarkeit

Erschöpfungszustände

Infektanfälligkeit

