Für rund 20.000 Prüflinge starten am 27. April die schriftlichen Abiturprüfungen an 256 Schulen in Hessen.

Das schriftliche Landesabitur endet am 11. Mai, wie das Kultusministerium am Dienstag mitteilte. Nachprüfungen sind vom 23. Mai bis 9. Juni. Das meistgewählte Fach in den schriftlichen Prüfungen ist demnach Mathematik.