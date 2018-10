Wie produziert man eine Fernsehsendung? Wie schreibt man fürs Radio? Und wie baut man Nachrichten bei Instagram? Bei "Come On" können Jugendliche erfahren, wie der Hessische Rundfunk arbeitet.

Am 30. Oktober heißt es "volles Haus" im Hessischen Rundfunk: Über 150 Schüler kommen zum Medientag und lernen in Workshops und Vorträgen, wie Fernsehen, Radio und Online gemacht werden. Markus Pleimfeldner ist Koordinator Netzwerk Rundfunk und Schule. Im Interview erzählt er, was die Schüler erwartet.

hessenschau.de: Herr Pleimfeldner, wie ist die Idee zu "Come On" entstanden?

Markus Pleimfeldner: Die Idee hatten wir schon sehr lange. Wir haben im Hessischen Rundfunk schon seit vielen Jahren den Medientag für Lehrkräfte und wollten Jugendlichen schon lange ein ähnliches Angebot machen – gerade im Hinblick auf Medienbildung und die Bedeutung des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks.

hessenschau.de: Kommen die Schüler aus ganz Hessen?

Bild © hr

Pleimfeldner: Wir haben insgesamt 151 Schulgruppen-Bewerbungen gehabt mit rund 3.500 Schülern. Wir hatten dann die große Aufgabe, aus diesen Bewerbungen, die teilweise sehr kreativ, teils auch extravagant und ausführlich waren, Gruppen auszuwählen. Unser Anspruch ist, intensiv mit den Jugendlichen zu sprechen und sie nicht zum Frontalunterricht in den Sendesaal zu setzen. Wir wollen sie durch Handeln lernen lassen. Deswegen mussten wir die Zahl begrenzen und konnten acht Schulen - insgesamt neun Gruppen mit 175 Schülern und 20 Betreuern - einladen. Sie kommen aus allen Schulformen und aus allen Regionen Hessens.

hessenschau.de: Wie laufen die Workshops ab?

Pleimfeldner: Wir lassen die Schüler viel tun, es wird aber auch viel inhaltlich gearbeitet: Wir fangen an mit klassischen medienpraktischen Workshops: Wir drehen den "Jungen Medientag Clip", den "Come On"-Clip. Wir machen mit funk, dem Jugendmedienangebot von ARD und ZDF, ein echtes Youtube-Format, bei dem die Schüler am Ende ein echtes Produkt erarbeitet haben. Oder wir gehen der Frage nach: "Wie nutzt man das Smartphone sinnvoll für die mobile Berichterstattung?" Wir schauen auch in die Zukunft und bauen eine VR-Station mit einem Green Screen auf. Wir bieten einen 360 Grad-Workshop an.

Wir haben außerdem Talks mit Youtuberinnen wie Coldmirror. Sie erzählt, wie sie arbeitet. Wir geben aber auch Einführungen in klassische Themen wie "Aktuelle Berichterstattung im Radio" oder "Wie schreibt man fürs Radio?"

hessenschau.de: Wo finden Eltern oder Freunde die Ergebnisse?

Hörfunk-Studio des hr. Bild © Chris Christes (hr)

Pleimfeldner: Wir haben zwei Kanäle: Es gibt einmal hr.de/comeon als gebündelte Präsentation . Dort richten wir einen Liveblog ein, in dem eine Gruppe als Onlinereporter alles sammelt. Diese Jugendlichen gehen auch herum, machen kurze Fotos und Videos mit den Akteuren. Die Teilnehmer sind auch aufgerufen, selbst zu kommentieren und Impulse zu geben. Zum anderen haben wir einen Instagram-Account, hrcomeon, den wir als medienpädagogisches Tool benutzen. Da sollen die Schüler gute, coole Instagram-Storys bauen.

hessenschau.de: Was ist für Sie der Höhepunkt des Tages?

Pleimfeldner: Wir schließen mit einem Talk um 15 Uhr mit zwei Youtuberinnen, einmal Coldmirror und Schruppert, einem neuen Talent von funk. Von funk kommt auch eine Talentmanagerin. Themen des Gesprächs sind Influencer, Youtuber als Beruf, aber auch Mobbing und Hatespeech. Ende ist dann zwischen 15.45 und 16 Uhr.