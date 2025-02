In mehreren hessischen Städten gehen die Menschen auf die Straße, um für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Allein in Gießen kamen rund 13.000 Teilnehmer zusammen, in Darmstadt mindestens 8.000.

In Gießen rief ein loses Bündnis aus Bürgerinnen und Bürgern zu einer Großdemonstration auf. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" begann der Protest um 14.30 Uhr am Berliner Platz. Das Ordnungsamt der Stadt sprach von rund 13.000 Menschen. Erwartet worden waren rund 8.000.

Gegen 18 Uhr soll der Demonstrationszug wieder am Berliner Platz enden. Während der Veranstaltung kann es zu Beeinträchtigungen sowohl im Straßenverkehr als auch im ÖPNV kommen.

In Darmstadt setzte sich unter dem Motto "Solidarität statt Rechtsruck - Gemeinsam aktiv werden für eine starke Demokratie" um 14 Uhr ein Demonstrationszug vom Georg-Büchner-Platz am Staatstheater in Bewegung. Nach Angaben der Polizei kamen rund 8.000 Menschen, die Veranstalter sprachen gar von 10.000. Damit wurde auch in Darmstadt die erwartete Zahl von rund 1.000 Teilnehmern deutlich übertroffen.

Rund 8.000 Menschen kamen am Samstag zum Georg-Büchner-Platz in Darmstadt, um für die Demokratie zu demonstrieren. Bild © Petra Demant/hr

Die Route sollte zum Karolinenplatz führen, wo es ab 15.30 Uhr unter anderem eine Kundgebung geben sollte. Dazu aufgerufen hatten das "Bündnis gegen Rechts" und weitere zivilgesellschaftliche Organisationen.

Bundesweite Aktionen von "Omas gegen Rechts"

Anlässlich des bundesweiten Aktionstags von "Omas gegen Rechts" fanden auch in Frankfurt, Kassel und Wetzlar Demonstrationen statt. Unter dem Motto "5 vor 12" sollten Menschenketten nach Veranstalterangaben symbolisch die Demokratie schützen.

Die Aktionen begannen um 11.30 Uhr. In Frankfurt fand sie auf der Einkaufsmeile Zeil nahe der Hauptwache statt. Dort versammelten sich laut Polizei eninge hundert Teilnehmer. In Kassel am Rathaus kamen nach Schätzungen mehr als 1.000 Menschen bei gutem Wetter zusammen.

In Wetzlar versammelten sich die Demonstrierenden in der Bahnhofstraße. Die Menschenkette sollte von hier bis zur Alten Lahnbrücke verlaufen. Dazu aufgerufen hatte neben "Omas gegen Rechts" das "Demokratiebündnis Lahn-Dill".

Bundesweit Demonstrationen

Der Aktionstag findet vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar statt: "Nie war die Gefahr so groß, dass unsere demokratischen Errungenschaften und damit die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens durch neue Mehrheitsverhältnisse im Bundestag in Gefahr geraten", heißt es in dem Aufruf.

Bundesweit sind am Samstag Proteste geplant, unter anderem in Hannover, Bremen, Stuttgart und München, wo 75.000 Menschen erwartet werden. Am vergangenen Wochenende waren ebenfalls hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen.