Einer neuen Prognose zufolge werden 2040 in Hessen fast 96.000 Menschen mehr leben als 2020.

Zu dem Schluss kommt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn (NRW) in einer aktuellen Berechnung. Vor allem in Großstädten wachse die Zahl junger Menschen. 2020 lebten etwas mehr als 6,243 Millionen Menschen in Hessen.