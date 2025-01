Mehrere Neujahrsbabys in Hessen

Am Neujahrstag sind in Hessen mehrere Babys geboren worden.

Veröffentlicht am 01.01.25 um 16:43 Uhr

In der Kreisklinik Darmstadt-Dieburg in Groß-Umstadt ist der Junge Linus Reeh um 0:34 Uhr auf die Welt gekommen, wie die Klinik mitteilte.

In den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden sind am ersten Tag des neuen Jahres gleich fünf Kinder geboren worden - vier Jungen und ein Mädchen. Den Anfang macht dort Alexander um 1:06 Uhr.

Das erste Kind des neuen Jahres im Klinikum Hanau war ebenfalls ein Junge: Um 4:18 Uhr hat dort Rauf laut Klinikum das Licht der Welt erblickt.