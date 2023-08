Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen (RIAS Hessen) hat ihren Jahresbericht vorgestellt. Darin sind auch zahlreiche gewalttätige Übergriffe festgehalten.

Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen (RIAS Hessen) hat seit dem Frühjahr vergangenen Jahres 179 Vorfälle erfasst. "Das heißt, dass an jedem zweiten Tag antisemitische Vorfälle stattfanden, und es gibt immer noch ein Dunkelfeld", sagte Projektleiterin Susanne Urban bei der Vorstellung des Jahresberichtes der Meldestelle am Donnerstag in Kassel.

Neben einem Fall von extremer Gewalt kam es Urban zufolge in drei Fällen zu Angriffen und in zehn Fällen zu einer Bedrohung. Zudem seien zwölf gezielte Sachbeschädigungen erfasst worden.