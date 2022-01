Mit einer Menschenkette möchte eine Initiative in Frankfurt der Opfer von NS-Verbrechen gedenken.

Es geht um die 1.616 Häftlinge, die im Konzentrationslager Katzbach in den Adlerwerken festgehalten und später auf "Todesmärsche" geschickt wurden, die nur wenige überlebten. Am 19. März jährt sich der Tag des Todesmarschs zum 77. Mal. Für die Menschenkette werden noch Teilnehmer in Frankfurt gesucht.