Land stärkt Mieterschutz Mietpreisbremse in mehr Kommunen

Hessen stärkt den Schutz der Mieter.

In 49 Kommunen im Land gelten von Donnerstag an eine Mietpreisbremse bei Neuvermietung sowie verlängerte Kündigungssperrfristen. Bislang galt die Mietpreisbremse in 31 hessischen Städten und Gemeinden.