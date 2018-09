Änderungen beim Zölibat und beim Umgang mit Homosexualität, die Aufnahme von Frauen in Kirchenämter - in einer Reaktion auf die neue Missbrauchsstudie der katholischen Kirche fordert der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz ein radikales Umdenken in seiner Kirche.

Weitere Informationen Für die Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) wurden mehr als 38.000 Akten aus 27 deutschen Diözesen ausgewertet. Das Ergebnis: Von 1946 bis 2014 sind demnach 3.677 überwiegend männliche minderjährige Opfer von sexueller Gewalt geworden. Die Taten seien von insgesamt 1670 Klerikern begangen worden. Ende der weiteren Informationen

Am kommenden Dienstag wollen die katholischen Bischöfe auf ihrer Herbsttagung in Fulda die von ihnen in Auftrag gegebene Studie über den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche vorstellen. Erste Ergebnisse gelangten bereits an die Öffentlichkeit. Demnach soll es tausende sexuelle Übergriffe von Priestern und Ordensleuten in den Jahren 1946 bis 2014 gegeben haben.

Im Interview mit hessenschau.de fordert der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz radikale Änderungen in der katholischen Kirche. Zu Eltz ist seit 2010 Stadtdekan in Frankfurt und damit zuständig für fast 150.000 Katholiken. Zu Beginn des Jahres hatte er sich dafür ausgesprochen, dass die katholische Kirche homosexuellen Paaren Segensfeiern ermöglichen sollte.

hessenschau.de: In der neuen Studie ist von 3.677 sexuellen Übergriffen in der katholischen Kirche an überwiegend Minderjährigen die Rede. Haben Sie die Zahlen überrascht?

Johannes zu Eltz: Sie haben mich nicht überrascht. Aber ich finde sie entsetzlich. Mein Blick liegt vor allem auf den Menschen und den Schicksalen hinter den Zahlen. Darauf, dass es hier um einzelne Personen geht, die ein Leben lang Opfer bleiben.

hessenschau.de: Der Kriminologe Christian Pfeiffer, der die Studie ursprünglich leiten sollte, kritisierte, dass die Forscher nicht die kirchlichen Akten einsehen durften. Für wie aussagekräftig halten Sie dann die Untersuchung?

zu Eltz: Ich kann nicht beurteilen, ob da etwas zurückgehalten worden ist. Aber wenn die Gesellschaft nicht überzeugt davon ist, dass die Kirche ehrlich war, verliert die Aktion viel von ihrem Nutzen. Dann muss man den staatlichen Institutionen Zugang zu den Quellen geben und die in die Hände derer legen, die völlig unabhängig arbeiten und das aus den Archiven nehmen, was sie für wichtig halten.

hessenschau.de: Angesichts der neuen Missbrauchszahlen haben Sie den Zölibat in Frage gestellt. Inwiefern sehen Sie zwischen Zölibat und Missbrauchsfällen einen Zusammenhang?

zu Eltz: Ich halte den Zölibat nicht für einen Missbrauchstreiber. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Zölibat und pädosexueller Kriminalität. Aber wenn viele Leute so leben müssen, wie sie es eigentlich nicht wollen, fördert das Verkrampfung und Schweigespiralen. Wir geben die Sexualität ja nicht an der Garderobe ab, wenn wir Priester werden. Wir müssen zu einem reifen Umgang damit kommen. Nicht der Zölibat ist gefährlich, sondern die Unreife und der unreflektierte Umgang mit der eigenen Sexualität.



Der verpflichtende Zölibat für alle ist tausend Jahre alt. Damals konnten die Oberen den Untergebenen einfach vorschreiben, wie sie zu leben hatten. Das geht heute einfach nicht mehr. Wir sollten mit der Zeit gehen und auch das Freiheitsbedürfnis der Geistlichen berücksichtigen.

hessenschau.de: Sie sind aber nicht grundsätzlich gegen den Zölibat?

zu Eltz: Der Zölibat ist ein Schatz. Ich bin total dafür, wenn er von denen gelebt wird, die ihn als Berufung erfahren. Aber bei denen sollten wir ihn dann auch belassen und für die anderen andere Lebensmöglichkeiten eröffnen.

hessenschau.de: Was wäre dadurch gewonnen?



zu Eltz: Die Atmosphäre würde sich von Grund auf ändern. Wenn der Zölibat Tür an Tür mit familiären Lebensformen bei den Geistlichen kommt, dann ist der Klerus keine militärähnliche Kaste mehr. Auch dann könnte noch ein Pädophiler seinen Weg in den Klerus suchen, aber er würde diesen halbschattigen Bereich von "frag' mich nicht und erzähl' mir nichts" nicht mehr vorfinden, davon bin ich überzeugt.

hessenschau.de: Halten Sie es für möglich, dass sich die Bischofskonferenz in Fulda für eine Freiwilligkeit des Zölibats ausspricht?

zu Eltz: Für Gott ist nichts unmöglich. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich es wahrscheinlich finden würde, muss ich nein sagen. Weil nicht jeder meine Überzeugung teilt, dass sehr schnell Taten erforderlich sind, die Struktur der Kirche und ihre Verfassung zu ändern. Ich hoffe, dass die Bischöfe auch zu dieser Erkenntnis kommen und Taten sprechen lassen, auch wenn diese das System verändern und ihre Macht etwas mindern. Wir kommen nicht zur Verkündigung des Evangeliums, solange die Leute in uns ein System sehen, dem es nur um die Erhaltung seiner Hierarchie geht.

hessenschau.de: Was muss sich Ihrer Meinung nach sonst noch ändern, damit es nicht mehr zu Missbrauchsfällen kommt?

zu Eltz: Frauen sollten mindestens sofort zum Diakonat zugelassen werden - das ist mir wichtig, dass wir nicht noch jahrhundertelang darüber reden. Wir würden damit nicht mit dem brechen, woran wir von Anfang an geglaubt haben. Es gibt biblisch begründete Hinweise darauf, dass es in der ersten Kirche Diakoninnen gegeben hat.

Von außen betrachtet kann der Eindruck entstehen, dass der Klerus ein mafiöser Männerbund und ein Machtkartell ist. Ich selber empfinde das nicht so, aber ich muss zugeben, dass bei den Missbrauchsfällen dieser Eindruck plausibel ist. Man könnte dem gut entgegentreten, wenn man sagen würde, nein, wir halten Frauen nicht mehr von Ämtern fern. Wir freuen uns an ihren Gaben und fürchten uns nicht vor ihnen.

hessenschau.de: Und Sie haben noch weitere Reformen gefordert.

zu Eltz: Wir brauchen eine Revision der kirchlichen Lehre von Homosexualität. Die Mehrzahl der Missbrauchsopfer der Geistlichen sind Jungen. Dann ist man schnell dabei zu sagen, es sind diese schwulen Verbrecher, die in der Kirche zugange sind. Aber das stimmt nicht. Nicht Homosexualität ist das Problem, sondern unreife, nicht wahrgenomme und unterdrückte Sexualität. Eine Kirche, die Homosexualität kategorisch verurteilt, zieht homosexuelle Menschen an, die von ihrer Veranlagung nichts wissen wollen. Das ist sehr gefährlich.

hessenschau.de: Macht es Ihnen Hoffnung, dass das Thema Missbrauch bei der Bischofskonferenz aufgegriffen wird?

zu Eltz: Ja, denn die Wahrheit wird uns frei machen. Es ist unangenehm, aber viel schlimmer als Peinlichkeit sind die Unterdrückung von Tatsachen, Verleugnung, Vertuschung und Verdrängung.

Das Gespräch führte Anikke Fischer.

