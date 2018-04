Regen, Wasser und Wärme: Für Mückenlarven sind das paradiesische Verhältnisse. Damit die Stechmücken gar nicht erst losfliegen, sind jetzt Hessens Schnakenjäger im Einsatz - auch mit dem Hubschrauber.

Sie greifen direkt in der Fresszone der Stechmückenlarven an: Professionelle Mückenjäger sind in diesen Tagen bei Altenstadt (Wetterau) am Nidda-Nebenfluss Nidder unterwegs, um dort in den Auen BTI-Eiweiß-Granulat zu verteilen. Die Mückenlarven fressen das Eiweiß mit dem "Bacillus thuringiensis israelensis" - und werden von dem Bakterium noch vor dem Schlüpfen getötet.

Granulat gegen das große Mückenschlüpfen

"Die ersten Larven haben wir schon gefunden", sagt Norbert Becker, Biologe und wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS). Nach dem starken Regen der vergangenen Tage und den hohen Temperaturen haben die Insekten in den Auen beste Voraussetzungen, um sich zu vermehren. Mit Schnaken sind Stechmücken gemeint und nicht die langbeinigen, harmlosen Zweiflügler, die wissenschaftlich Schnaken genannt werden.

Die KABS-Mitarbeiter halten von April bis September dagegen, indem sie das BTI-Granulat in die Wasserflächen werfen - meist per "Handeinsatz". Aber seit einigen Tagen kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz, um das Mückenschlüpfen möglichst großflächig zu verhindern.

Das Granulat ist für andere Insekten unbedenklich. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Auch Privatleute können mithelfen, eine Plage der sogenannten Hausschnaken einzudämmen: Verbraucher am Rhein können wieder in Rathäusern wie in Ginsheim-Gustavsburg im Mainspitzdreieck kostenlos BTI-Tabletten bekommen. Die Tabletten wirken nur gegen Stechmückenlarven - anderen Insekten oder Organismen schadet der Stoff nicht.

Brutstätte Friedhofs-Vase

Die Hausschnaken überwinterten in Kellern, Unterschlüpfen und anderen frostfreien Räumlichkeiten. "Wenn es wärmer wird, verlassen sie das Winter-Quartier", sagt Becker. Sie stächen dann noch einmal und legten ihre Eier auf wassergefüllten Eimern, Tonnen und Fässern ab. Um die Verbreitung der Stechmücken einzudämmen, sollten Verbraucher solche Gefäße umdrehen oder mit Netzen überspannen. Dies gelte etwa auch für Friedhofs-Vasen.

Wie das Mückenjahr 2018 wird, kann Becker noch nicht vorhersagen. Es sei noch zu früh für eine Prognose. Die KABS-Mitarbeiter tun jedenfalls alles dafür, dass es in der Oberrheinebene nicht allzu schlimm wird.