Wegen möglicher Nebenwirkungen hat Deutschland die Impfung mit Astrazeneca gestoppt. Hessen setzte inzwischen alle Impftermine mit dem Präparat aus. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer hält die Entscheidung für richtig.

Nach dem vom Bund angeordneten Astrazeneca-Impfstopp hat auch Hessen die Impfungen mit diesem Präparat vorerst gestoppt. Wie das Hessische Innenministerium am Montagnachmittag mitteilte, wurden alle 28 hessischen Impfzentren angewiesen, die Impfungen mit dem Vakzin umgehend einzustellen.

30.000 Impftermine storniert

Alle Impftermine mit Astrazeneca im Land werden nach Angaben des Ministeriums storniert. Ein Ministeriumssprecher sagte auf hr-Anfrage, es gehe um rund 30.000 Impftermine. Die Menschen würden sofort vom Land darüber informiert. Ihnen sollte so schnell wie möglich ein neuer Impftermin mit einem anderen Impfstoff angeboten werden.

In Hessen wurden nach Angaben des Innenministeriums vom Montag bisher 114.703 Personen mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpft. 43 Menschen hätten bereits diese Corona-Zweitimpfung erhalten. Laut RKI wurden Hessen bisher 264.000 Dosen des Impfstoffs geliefert. Fast 150.000 bleiben damit vorerst auf Lager.

PEI: Weitere Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen

Am Mittag hatte das Bundesgesundheitsministerium angekündigt, die Impfung mit Astrazeneca auszusetzen und damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in Langen zu folgen. Dieses teilte am Montag mit, es gebe weitere Meldungen in Deutschland von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung.

Das Insititut halte weitere Untersuchungen des Impfstoffs deshalb für notwendig. Die Daten würden nun von der Europäischen Arzeimittelbehörde EMA weiter analysiert und bewertet.

Das Paul-Ehrlich-Institut wies darauf hin, dass Personen, die den Astrazeneca-Impfstoff erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen etwa mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, sich umgehend in ärztliche Behandlung begeben sollen.

Virologe Stürmer: "Sicherheit geht vor"

Der Virologe Martin Stürmer im Labor Bild © IMD Labor Frankfurt

Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer hält den Impfstopp für richtig. "Sicherheit geht vor. Vertrauen ist beim Impfen sehr wichtig", sagte Stürmer hessenschau.de. "Sollten sich die Fälle tatsächlich überproportional häufen, finde ich es gerechtfertigt, da genauer hinzuschauen."

Der nun erfolgte Stopp werde das Vertrauen in den Impfstoff sicherlich nicht fördern, so Stürmer. "Es wäre aber schlimmer, jetzt die Impfkampagne durchzuprügeln, um dann im Nachhinein festzustellen: Es gab doch Probleme mit dem Impfstoff." Der Vertrauensverlust sei daher das kleinere Übel als mangelnde Sicherheit.

Sendung: hr-fernsehen, 15.03.2021, 19.30 Uhr