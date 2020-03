Mopedführerschein in Hessen bald ab 15 Jahren

Schon bald dürfen in Hessen auch 15-Jährige den Mopedführerschein machen - trotz Bedenken. Die neue Regelung gilt erst einmal für drei Jahre. Dann soll neu bewertet werden.

Die hessische Landesregierung macht den Weg für den Mopedführerschein ab 15 Jahren frei. Das gab Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden bekannt. Ein genauer Zeitpunkt für die Einführung steht aber noch nicht fest.

Die neue Verordnung ist zunächst auf drei Jahre befristet. "Wir haben das Ziel, die ländlichen Regionen in Hessen zu stärken, dazu gehört auch der Wunsch vieler junger Menschen, die Herabsetzung des Mindestalters zu ermöglichen", betonte Al-Wazir.

Keine Bedenken mehr

Noch im vergangenen Jahr hatte sich die Landesregierung skeptisch gezeigt. Vor dem Hintergrund von Unfallzahlen vor allem bei Jüngeren wolle man sich die neue Möglichkeit erst einmal genauer anschauen, hieß es damals.

Diese Bedenken sind nun erst einmal vom Tisch, sollen in drei Jahren nach Ablauf der Frist aber neu überprüft werden. Man wolle schauen, ob die Herabsetzung in diesem Zeitraum "einen Einfluss auf die Verkehrssicherheit hat", erklärte Al-Wazir. "Eine Zunahme an Unfällen wollen wir auf keinen Fall riskieren."

Wie wird die Änderung angenommen?

Außerdem soll festgestellt werden, ob der Moped-Führerschein ab 15 überhaupt auf ausreichendes Interesse stoße, wie es in der Mitteilung heißt. "Ob diese neue Mobilitätsoption angenommen wird oder nicht, wird bei der Evaluation am Ende auch eine Rolle spielen", so Al-Wazir.