Mukherjee bleibt Uni-Präsident in Gießen

Bewerbung in Berlin zurückgezogen

Joybrato Mukherjee bleibt der Universität Gießen als Präsident erhalten.

Er hat seine Bewerbung für das gleiche Amt an der Berliner Humboldt-Universität eine Woche vor der Wahl zurückgezogen. Er begründe seinen Rückzug damit, dass im Fall seiner Wahl das Präsidium nur mit Männern besetzt gewesen wäre, teilte die Berliner Uni am Dienstag mit. Somit stehe für die am 15. Februar angesetzte Wahl nur noch Julia von Blumenthal zur Verfügung.

Wie es hieß, hatte Mukherjee zuerst angeregt, das Präsidium um den Posten einer Vizepräsidentin zu erweitern.