Terrortruppen in Syrien befehligt Mutmaßlicher IS-Kommandeur kommt in Frankfurt vor Gericht

Er soll für den "Islamischen Staat" gekämpft und Menschen dem Henker zugeführt haben: Wegen seiner Rolle als "Emir" im Syrienkrieg muss sich ein 33-Jähriger vor dem Gericht in Frankfurt verantworten.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found IS-Kämpfer in Frankfurt angeklagt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Ein mutmaßlicher früherer Kämpfer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) steht vom 15. Januar an vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Die Liste der Vorwürfe gegen den Syrer, der 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, ist lang. So habe der 33 Jahre alte Mann im syrischen Bürgerkrieg als sogenannter "Emir" eine IS-Einheit von mindestens 20 Mann kommandiert und mit ihr an Kampfhandlungen teilgenommen, teilte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit.

Stadtviertel befehligt und Geiseln genommen

In der Stadt Rakka soll er außerdem zeitweise als Kommandeur von ein oder zwei Stadtvierteln fungiert haben. Seine Einheit soll bewaffnete Kontrollposten an Straßen errichtet und dabei zwei Männer als Geiseln genommen haben.

Diese habe der Angeklagte später an höherrangige Kommandeure des IS übergeben. Das weitere Schicksal der Geiseln ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft nicht bekannt.

Vorwurf: Mitgliedschaft in Terror-Vereinigung

Die Anklage der Behörde gegen den Mann lautet auf Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das Oberlandesgericht setzte für den Prozess zunächst 13 Verhandlungstermine bis Ende März an.

In ihrer Mitteilung vom Montag wartet die Generalstaatsanwaltschaft mit einer Reihe von Details auf. So soll der Angeklagte während seiner Zeit beim IS mit einem Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow AK-47 bewaffnet gewesen sein. Mit seinen Männern habe er bei Rakka einen 300 Meter langen Tunnel zum Schutz vor Scharfschützen angelegt.

Als "Scharia-Polizei" Menschen dem Henker zugeführt

Eine wesentliche Rolle könnten in einem möglichen Prozess auch die Aufgaben des 33-Jährigen als "Religionspolizei" spielen. So soll er in der Region von Deir ez-Zor die Einhaltung der Regeln der Scharia, der islamischen Rechtsvorschriften, bei der Bevölkerung überwacht haben.

Verstöße, die er an seine Befehlshaber gemeldet habe, hätten zu Bestrafungen der Betroffenen geführt, heißt es von der Generalstaatsanwaltschaft. Dabei sei es auch zu Hinrichtungen gekommen.

Festnahme in Kassel

Den Angaben zufolge war der Syrer vor vier Jahren erstmals als Flüchtling nach Deutschland eingereist. Im November 2018 nahmen ihn Spezialkräfte der Polizei in Kassel fest. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Der Flüchtlingsstatus wurde ihm später wieder aberkannt.