Trotz eines Verbots durch das Innenministerium und die Stadt sind Demonstranten zu einer pro-palästinensischen Kundgebung in Frankfurt zusammengekommen. Bild © Frank Angermund (hr)

Nach dem Angriff auf Israel aus dem Gazastreifen wollten pro-palästinensische Gruppen in Frankfurt demonstrieren - um "gemeinsam zu erinnern und zu kämpfen". Die Stadt untersagte die Kundgebungen. Trotzdem versammelten sich am Mittwoch Demonstrierende auf der Zeil.

Die Stadt Frankfurt hat am Mittwoch mehrere geplante pro-palästinensische Demonstrationen in der Innenstadt verboten. Die Demonstrationen schürten den Konflikt, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zur Begründung. "Gewaltverherrlichungen darf es auf den Straßen unserer Stadt nicht geben."

Auch das hessische Innenministerium als oberste Versammlungsbehörde forderte die Stadt auf, die Anti-Israel-Versammlungen zu verbieten. Es lägen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass es bei den Kundgebungen zu Straftaten kommen werde, etwa der Billigung und öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und der Volksverhetzung.

Innenministerium unterstützt Verbote

Bereits in der Vergangenheit seien bei vergleichbaren Versammlungen israelfeindliche Parolen skandiert worden, teilte das Innenministerium mit. "Wir werden nicht zulassen, dass kaltblütige Morde an Juden auf öffentlichen Plätzen in Deutschland bejubelt werden", sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU).

Wo Verbote von solchen Versammlungen ausgesprochen werden könnten, werde das Ministerium dies unterstützen. Sollte es dennoch zu öffentlichen anti-israelischen Kundgebungen kommen, werde die hessische Polizei "sehr niederschwellig und entschlossen" einschreiten. Jegliche Verstöße und Gewaltaufrufe würden konsequent geahndet.

Lange Abwägung beim Ordnungsdezernat

Die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) sagte dem hr, das Demonstrationsrecht sei ein sehr hohes Recht. Man könne eine Kundgebung nicht verbieten, weil man inhaltlich anderer Meinung sei.

Nach langen Abwägungen habe man sich in diesem Fall aber zu einem Verbot entschieden, da die Versammlung die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährde.

"Aufgrund von Vorfällen in anderen Städten müssen wir davon ausgehen, dass diese Kundgebungen nicht mehr durchführbar sind, ohne dass die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gefährdet ist", so Rinn.

Bildungsstätte: Demos ohne Antisemitismus möglich

Die Bildungsstätte Anne Frank erklärte auf Nachfrage, es sei ohne weiteres möglich, auf einer Demo das israelische Regierungshandeln zu kritisieren, ohne ihm das Existenzrecht abzusprechen - oder es zu dämonisieren, zum Beispiel dadurch, dass der israelischen Armee Blut-, Rache- oder Mordlust vorgeworfen und das Handeln der israelischen Regierung "ausschließlich durch bösartige, inhumane Motive" erklärt werde.

Wer trotzdem auf diese Mittel zurückgreife, müsse sich vorwerfen lassen, zumindest fahrlässig Antisemitismus zu verbreiten.

Drei Demonstrationen in der Innenstadt angemeldet

Die Gruppierungen "Migrantifa Rhein-Main", "Palästina e.V." und "Studis gegen rechte Hetze" hatten zu einer Kundgebung am Samstag in der Frankfurter Innenstadt aufgerufen - unter dem Motto "Freiheit für Palästina". Der Aufruf vom Montag wurde unter anderem auf Instagram veröffentlicht . Bis zu 1.000 Teilnehmende wurden erwartet.

Der Verein "Palästina e.V." hatte zudem eine "spontane Kundgebung" am Mittwochnachmittag angekündigt. Trotz des Verbots hatten sich am Nachmittag Demo-Teilnehmer versammelt. Die Polizei löste die Gruppen auf. Für Donnerstag war ein Protestzug von der Hauptwache zur Konstablerwache angemeldet.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt könnte die Verbote noch aufheben. Die Anmelderin der Demonstrationen von Mittwoch und Samstag hatte gegenüber dem hr angekündigt, für die Demonstration am Samstag einen Eilantrag einlegen zu wollen. Bis Donnerstagmorgen ging dort nach hr-Informationen aber kein Einspruch ein.

Veranstalter rufen zum "gemeinsamen Kampf" auf

Die Organisatoren der für Samstag angekündigten Demonstration schrieben in ihrem Aufruf, es sei "das erste Mal in der modernen Historie, dass Palästina sich in dem Ausmaß der neuesten Angriffe verteidigt, indem es die koloniale, militärische Infrastruktur Israels erfolgreich angreift."

Man stehe an der Seite derer, die für ihre Freiheit kämpfen. "Lasst uns gemeinsam erinnern und kämpfen."

Becker: "Sprache der Gewaltverherrlichung"

Die Ankündigung der Kundgebung am Samstag hatte Kritik ausgelöst. Der Antisemitismus-Beauftragte der hessischen Landesregierung, Uwe Becker (CDU), sah darin eine "Sprache der Gewaltverherrlichung" und sprach sich am Dienstag für ein Verbot aus.

"Hier wird Hass geschürt, gehetzt und Gewalt verherrlicht", sagte er. Eine derartige "Vernichtungswerbung gegen Israel" dürfe es auf deutschen Straßen nicht geben. Dessen Existenzrecht sei "deutsche Staatsräson, unsere Solidarität mit allen Jüdinnen und Juden unsere historische Verantwortung", betonte Becker.

Jüdische Gemeinschaft fürchtet um Sicherheit

Auch die jüdische Gemeinde Frankfurt forderte die Stadt nach dem Demonstrationsaufruf zum Handeln auf. Sie müsse "die Sicherheit der hiesigen jüdischen Gemeinschaft, aber auch aller Bürgerinnen und Bürger angesichts des akuten Gewaltpotentials gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung von Mittwoch.

Bei der Demonstration gehe es nicht um Meinungsfreiheit, sondern "um Antisemitismus und Gewaltaufrufe, die sich gegen alle Juden in der Welt richten". Es müsse daher auch künftig ein Betätigungsverbot dieser Vereine verhängt werden.

Tausende Menschen bei Hamas-Überfall getötet und verletzt

Terroristen der radikal-islamischen Hamas hatten am vergangenen Samstag Israel überfallen. Mehr als 1.200 Menschen wurden dabei getötet, Tausende nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt. Etwa 150 Menschen wurden aus Israel in den Gazastreifen verschleppt.

Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Bei massiven israelischen Gegenschlägen wurden im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mehr als 1.200 Menschen getötet und rund 5.200 verletzt (zum Liveblog auf tagesschau.de ).

Solidarität mit Israel

Weltweit hatte der Angriff auf Israel Entsetzen ausgelöst - auch in Hessen. Man stehe eng und solidarisch an der Seite Israels, sagte Landtagspräsidentin Astrid Wallman (CDU) am Sonntag.

Zum Ausdruck der Solidarität mit Israel versammelten sich am Dienstagabend in Darmstadt bei einer Kundgebung mehr als 100 Menschen. Die Aktion auf dem Friedensplatz in der Innenstadt wurde der Polizei zufolge von einem Parteienbündnis angemeldet. Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

Auch in Frankfurt sollen am Samstag Solidaritäts-Aktionen stattfinden. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft rief zu einer Versammlung auf dem Paulsplatz auf, auch auf dem Goetheplatz soll eine Kundgebung stattfinden.

