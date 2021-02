Seit Mittwoch können Senioren in Hessen neue Impftermine vereinbaren - auch für die 22 weiteren Impfzentren, die demnächst öffnen. Nach Problemen bei der ersten Vergabe-Welle hat die Landesregierung das Personal aufgestockt.

Senioren über 80 Jahre können in Hessen seit Mittwochmorgen wieder einen Corona-Impftermin vereinbaren. Bislang wird in den sechs regionalen Impfzentren im Land geimpft. Am 9. Februar werden 22 weitere folgen, so dass dann alle 28 Impfzentren im Land aktiviert sind.

Termine können über ein Online-Portal des Landes Hessen oder telefonisch (0611 505 92888 oder 116 117) vereinbart werden.

Bei der ersten Impfanmeldung für die Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen standen zunächst nur 60.000 Termine zur Verfügung. Diesmal soll die Terminvergabe nicht beschränkt sein: Jeder, der anruft oder sich online anmeldet, soll auch einen Termin bekommen.

Zuletzt massive technische Störungen

Die erste Anmelderunde für Impftermine war begleitet von massiven technischen Störungen über das Internet und die Telefon-Hotline. Wegen des großen Ansturms auf die Termine gab es bis zum Schluss sehr lange Wartezeiten.

Um eine erneute Überlastung der Systeme möglichst zu verhindern, hat das Ministerium nach eigenen Angaben die Serverkapazitäten erhöht und das Personal aufgestockt. Für Paare soll es künftig möglich sein, einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren. Wann diese Option verfügbar ist, steht noch nicht fest.

Opposition kritisiert Impfstart

Über die Probleme bei den Impfungen und die Corona-Politik des Landes gab es am Dienstag im Landtag heftige Diskussionen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser etwa nannte den Impfstart "verstolpert".

Faeser kritisierte, dass das Online-Portal kompliziert sei, die Telefonleitungen überlastet und volleingerichtete Impfzentren im Leerlauf gewesen seien. Sie warf Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) vor, wenn etwas schieflaufe, wiesen er und seine Minister die Schuld anderen zu.

Bouffier rechnet mit "Mangelverwaltung"

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei seiner Regierungserklärung zur Corona-Lage Bild © picture-alliance/dpa

Bouffier hatte nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern die Hoffnungen gedämpft. Er sagte am Montag: "Wir werden die nächsten sechs bis zehn Wochen weiterhin eine Mangelverwaltung haben und nicht so viel Impfstoff bekommen, wie wir gerne hätten."

Die Gespräche mit den Pharmaunternehmen hätten ergeben, dass es nicht so einfach sei, neue Produktionskapazitäten rasch aus dem Boden zu stampfen, sagte Bouffier. Er rechnete damit, dass es "ab Ende März, vielleicht auch schon Mitte März" deutlich voran gehe.

Weitere Informationen Adressliste der Corona-Impfzentren in Hessen Bergstraße : Büro & Geschäftshaus, Berliner Ring 89, 64625 Bensheim

: Büro & Geschäftshaus, Berliner Ring 89, 64625 Bensheim Darmstadt : Wissenschafts- und Kongresszentrum, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt

: Wissenschafts- und Kongresszentrum, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt Darmstadt-Dieburg : Impfzentrum DADI Ost, Am Sportzentrum 1A, 64354 Reinheim und Impfzentrum DADI West, Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt

: Impfzentrum DADI Ost, Am Sportzentrum 1A, 64354 Reinheim und Impfzentrum DADI West, Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt Frankfurt : Messehalle, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60326 Frankfurt am Main

: Messehalle, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60326 Frankfurt am Main Fulda : Kongress- und Kulturzentrum, Esperantoplatz 1, 36037 Fulda

: Kongress- und Kulturzentrum, Esperantoplatz 1, 36037 Fulda Gießen : Rollermarkt, 1. OG, Ludwig-Rinn-Straße 49, 35452 Heuchelheim

: Rollermarkt, 1. OG, Ludwig-Rinn-Straße 49, 35452 Heuchelheim Groß-Gerau : Sporthalle Martin-Buber-Schule, Wilhelm-Seipp-Straße 1, 64521 Groß-Gerau

: Sporthalle Martin-Buber-Schule, Wilhelm-Seipp-Straße 1, 64521 Groß-Gerau Hersfeld-Rotenburg : Göbel Hotels Arena, Heinz-Meise-Straße 190, 36199 Rotenburg an der Fulda

: Göbel Hotels Arena, Heinz-Meise-Straße 190, 36199 Rotenburg an der Fulda Hochtaunus : DXC Technology Deutschland, Am grünen Weg 1, 61352 Bad Homburg

: DXC Technology Deutschland, Am grünen Weg 1, 61352 Bad Homburg Kassel (Kreis) : Impfzentrum LK Kassel / Alter Flugplatz, Flugplatzstraße, 34379 Calden

: Impfzentrum LK Kassel / Alter Flugplatz, Flugplatzstraße, 34379 Calden Kassel (Stadt) : Großsporthalle Auepark, Damaschkestraße 25, 34121 Kassel

: Großsporthalle Auepark, Damaschkestraße 25, 34121 Kassel Lahn-Dill : Lahnauhalle, Geraberger Platz 2, 35633 Lahnau

: Lahnauhalle, Geraberger Platz 2, 35633 Lahnau Limburg-Weilburg : Impfzentrum Limburg-Weilburg, Senefelderstraße 2, 65553 Limburg-Dietkirchen

: Impfzentrum Limburg-Weilburg, Senefelderstraße 2, 65553 Limburg-Dietkirchen Main-Kinzig : Sporthalle der Kreisrealschule, Lohmühlenweg, 63571 Gelnhausen und August-Schärttner-Halle, Martin-Luther-King-Straße, 63452 Hanau

: Sporthalle der Kreisrealschule, Lohmühlenweg, 63571 Gelnhausen und August-Schärttner-Halle, Martin-Luther-King-Straße, 63452 Hanau Main-Taunus : Verwaltungszentrum am Regionalparkturm, Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim

: Verwaltungszentrum am Regionalparkturm, Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim Marburg-Biedenkopf : Messegelände Afföller, Afföllerstraße 106, 35039 Marburg

: Messegelände Afföller, Afföllerstraße 106, 35039 Marburg Odenwald : Impfzentrum Odenwaldkreis, Obere Marktstraße / Wiesenmarktgelände, 64711 Erbach

: Impfzentrum Odenwaldkreis, Obere Marktstraße / Wiesenmarktgelände, 64711 Erbach Offenbach (Kreis) : Campus Heusenstamm Rhein-Main, Jahnstraße 64, 63150 Heusenstamm

: Campus Heusenstamm Rhein-Main, Jahnstraße 64, 63150 Heusenstamm Offenbach (Stadt) : Stadthalle, Waldstraße 312, 63071 Offenbach am Main

: Stadthalle, Waldstraße 312, 63071 Offenbach am Main Rheingau-Taunus : Sporthallen am Wiesweg, Wiesweg 7, 65343 Eltville

: Sporthallen am Wiesweg, Wiesweg 7, 65343 Eltville Schwalm-Eder : Bersucherparkplatz der Georg-Friedrich-Kaserne, Berliner Straße, 34560 Fritzlar

: Bersucherparkplatz der Georg-Friedrich-Kaserne, Berliner Straße, 34560 Fritzlar Vogelsberg : Hessenhalle Alsfeld, An der Hessenhalle 1, 36304 Alsfeld

: Hessenhalle Alsfeld, An der Hessenhalle 1, 36304 Alsfeld Waldeck-Frankenberg : Großsporthalle "Auf der Hauer", Karpatenstraße 20, 34497 Korbach

: Großsporthalle "Auf der Hauer", Karpatenstraße 20, 34497 Korbach Werra-Meißner : Großsporthallen der beruflichen Schulen sowie des Oberstufengymnasiums, Südring 37, 37269 Eschwege

: Großsporthallen der beruflichen Schulen sowie des Oberstufengymnasiums, Südring 37, 37269 Eschwege Wetterau : Gewerbehalle, Industriestraße 46, 63654 Büdingen

: Gewerbehalle, Industriestraße 46, 63654 Büdingen Wiesbaden: Rhein Main Congress Center, Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 03.02.2021, 07.30 Uhr