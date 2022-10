In Hessen gibt es laut Gesundheitsbehörden wieder ein größeres Interesse an Corona-Booster-Impfungen. Grund dafür ist der neue Impfstoff, der an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst ist. Die Gesundheitsämter in Frankfurt, Marburg-Biedenkopf und Gießen berichten, dass die Nachfrage nach Booster-Impfungen zunimmt.