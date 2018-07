Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei - aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ein katholischer Pfarrer aus Schlüchtern folgt dem Bibelwort und quittiert seinen Dienst. Es ist der zweite Priester aus dem Bistum Fulda, der innerhalb weniger Wochen diesen Schritt geht.

Die St. Bonifatiusgemeinde in Schlüchtern (Main-Kinzig) muss sich einen neuen Priester suchen. Ihr Pfarrer Lech Kowalewski hat sich dazu entschieden, sein Amt niederzulegen. Als Grund nannte das Bistum Fulda, dass Kowalewski "die zölibatäre Lebensform nicht mehr weiterführen möchte". Die Gemeinde erfuhr diese Entscheidung am Wochenende in den Messfeiern.

Bereits seit Donnerstag sei der 55-Jährige nicht mehr im Dienst. Er sehe keine Möglichkeit mehr, die priesterlichen Verpflichtungen zu erfüllen, die er in der Weihe gelobt hat, erklärt das Bistum seine Motive. Kowalewski war seit August 2000 Pfarrer in Schlüchtern, davor betreute er sieben Jahre lang die Gemeinde in Großenlüder (Fulda).

Damit hat sich innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal ein Priester aus dem Bistum Fulda entschlossen, das Amt aus Herzensgründen niederzulegen. Anfang Juli trat der Fuldaer Pfarrer Jan Kremer aus dem Dienst der katholischen Kirche aus. Auch er begründete seine Entscheidung mit der zölibatären Lebensweise, die er nicht mehr erfüllen wollte. "Ich sehe meinen weiteren Lebensweg an der Seite meiner Frau", so seine klaren Worte.

Die Administration in der Gemeinde in Schlüchtern wird vorübergehend Pater Clemens Schliermann vom Orden der Salesianer Don Boscos übernehmen. Seine Ordensbrüder und Pfarrer Emmanuel Kakaaga aus Uganda werden ihn dabei unterstützen.

