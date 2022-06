Die Theologin Sabine Christe-Philippi wird Landesbeauftragte für Polizeiseelsorge.

Die 54-Jährige werde ihr Amt am Freitag antreten, wie das Bistum Limburg am Dienstag mitteilte. Sie folgt auf Joachim Michalik, der in den Ruhestand geht. Christe-Philippi wird die erste Frau in dem Amt.