Geboostert oder immunisiert und getestet: In der Gastronomie gilt in Hessen 2G-Plus.

Geboostert oder immunisiert und getestet: In der Gastronomie gilt in Hessen 2G-Plus. Bild © picture-alliance/dpa

Während im hessischen Einzelhandel die 2G-Regel aufgehoben wurde, gilt in der Gastronomie weiterhin 2G-Plus. Restaurantbesitzer und Hoteliers fühlen sich vergessen und fordern ebenfalls Lockerungen. Doch Virologen widersprechen deutlich.

Videobeitrag Video Gastronomen fordern Lockerungen Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Im Restaurant Klara am Hanauer Marktplatz sind die Tische leer, die Stühle hochgestellt. Gastronom Sebastian Szutta lässt es unter der Woche geschlossen – weil es sich wirtschaftlich einfach nicht mehr lohnt. "Es ist tierisch frustrierend", sagt er, "man darf nicht mehr Gastgeber sein, man darf seinen Beruf nicht mehr ausführen."

Während Hessen in anderen Bereichen die Corona-Regeln diese Woche gelockert hat, gilt in der Gastronomie weiterhin 2G-Plus. Szutta und seine Mitarbeiter spüren das: Die tägliche Laufkundschaft bleibt weg und mit ihr die Einnahmen.

Dehoga: "2G-Plus nimmt die Freude am spontanen Weggehen"

Mit diesem Problem steht das Hanauer Restaurant alles andere als alleine da. Rund 200.000 Menschen haben vor der Pandemie im hessischen Gastgewerbe gearbeitet – in der Gastronomie, in Hotels und Gasthöfen. Eine Branche, die 9,3 Milliarden Euro Umsatz machte. Dieser brach im Pandemie-Jahr 2020 jäh ein: Lockdowns bescherten mehr als der Hälfte der hessischen Betriebe im Gastgewerbe mehr als 50 Prozent Umsatzeinbußen . Ein Viertel verzeichnete sogar über 70 Prozent Umsatzeinbußen – und so blieb die Tendenz hessenweit, sowie in ganz Deutschland .

Dass der Branche auch jetzt noch die Gäste fehlen, schreibt der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Hessen einem Wirrwarr bei den Corona-Regeln zu: "Es nimmt die Freude am spontanen Weggehen für unsere Gäste", meint Dehoga-Präsident, Gerald Klink. Der Verband fordert daher 2G statt 2G-Plus in der Gastronomie und ein Ende aller Beschränkungen für die Außengastronomie.

2G im Einzelhandel abgeschafft

Als vergangenen Montag die aktualisierten Corona-Regeln in Kraft traten, konnten sich viele Bereiche über Lockerungen freuen: Weil das Land die Hotspot-Regel kippte, fielen in den Innenstädten die Masken. Außerdem wurde 2G im Einzelhandel abgeschafft. Das Gastgewerbe hingegen darf weiterhin nur geboosterte Kunden reinlassen - oder solche, die immunisiert und getestet sind.

Das schreckt viele ab. So betreibt Michael Zaiczek im Kasseler Hotel Renthof seit drei Monaten Krisenmanagement. Auch ihm fehlen die Gäste, "weil viele abgeschreckt sind – auch die, die geboostert sind", sagt er. Spontan-Besucher kommen nicht mehr. Zaiczek Gefühl zurzeit: "Es ist fast ein Lockdown."

Mehr Ansteckungsgefahr im Restaurant als im Supermarkt

Dass im Einzelhandel gelockert wird und in der Gastronomie nicht, dürfte mit den jeweiligen Gegebenheiten in den jeweiligen Innenräumen zu tun haben. Eine aktuelle Studie aus den USA hat die Ansteckungsgefahr in verschiedenen Räumen untersucht und kommt zu dem Ergebnis: Im Supermarkt, wo Masken getragen werden, wenig Gespräche stattfinden und sich die Menschen vergleichswese kurz aufhalten, liegt die Ansteckungsrate liegt bei etwa 0,001 Prozent. Im Restaurant hingegen kann die Ansteckungsrate je nach Situation zwischen 3,1 Prozent und 17 Prozent liegen. Darüber hat das ZDF berichtet .

Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer verteidigt aus genau diesem Grund die strengen Regeln für Restaurants: "In der Gastronomie ist das Problem, dass ich dort viele Situationen habe, in denen ich die Maske absetze", sagt Stürmer. "Ich werde am Tisch sitzen, mich intensiv mit Leuten unterhalten, dabei essen und trinken über einen längeren Zeitraum in einem geschlossenen Raum". Stürmer hält daher eine Testpflicht in der Gastronomie für unbedingt notwendig.

Deutlich hatte sich Mitte Januar auch Sürmers Kollegin, die Virologin Isabella Eckerle geäußert: "Wer sich jetzt in ein Restaurant setzt, riskiert trotz aller Hygienemaßnahmen eine Omikron-Infektion", sagte sie der Wirtschaftswoche.

RKI-Chef macht Hoffnung auf Omikron-Ende

Erleichterung für Gastronomen und Hoteliers wie Sebastian Szutta und Michael Zaiczek könnte das Frühjahr bringen. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) machte RKI-Chef Lothar Wieler Hoffnung: "In wenigen Wochen haben wir die Omikron-Welle überstanden. Bleiben wir ruhig und achtsam und aufmerksam. Und dann können wir uns entspannt auf Ostern freuen", sagte er am Dienstag in Berlin. Lauterbach erklärte aber auch, Lockerungen würden die Omikron-Welle verlängern .

Gastronom Szutta schaut dagegen noch weiter voraus: Er wünscht sich von der Politik, "sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wie wir in den nächsten Herbst gehen". Denn sonst, so glaubt er, drohe seiner Branche "ein riesen Zusammenbruch."