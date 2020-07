Ein neues "NSU 2.0"-Drohschreiben richtet sich nach hr-Informationen auch an zwei Journalistinnen. Sie werden ebenso wie die Linken-Politikerinnen Wissler, Renner und Helm mit dem Tod bedroht. Bereits 2017 gab es unzulässige Datenabfragen von hessischen Polizisten.

In der Affäre um die mit "NSU 2.0" unterzeichneten Drohmails gibt es weitere Betroffene. Nach Informationen des hr richtet sich eine neue Drohmail von Dienstagabend auch gegen zwei Journalistinnen.

Das Schreiben ist an einen größeren Empfängerkreis adressiert, unter anderem an verschiedene Fraktionen im Hessischen Landtag und an die Redaktion der Maybrit Illner-Talkshow beim ZDF. Außerdem richtet sich die Drohung an die taz-Journalistin Hengameh Yaghoobifarah, die vor einem Monat eine umstrittene Kolumne über die Polizei geschrieben hatte.

Verfasser deutet an, Polizist zu sein

Das Drohschreiben, das dem hr vorliegt, ist im Stil eines Zuschauerbriefs an Maybrit Illner adressiert. Darin wird vorgeschlagen, die Linkenpolitikerinnen Janine Wissler, Martina Renner, Anne Helm, die Kabarettistin Idil Baydar und die taz-Journalistin Hengameh Yaghoobifarah in eine Sendung mit dem Thema "Wann wird Deutschland endlich abgeschafft?" einzuladen.

Der anonyme Verfasser wirft Illner vor, sich für die "Abschaffung der Scheißdeutschen, die Vernichtung der Kartoffelkultur und für den Bevölkerungsaustausch" zu engagieren. Unterzeichnet ist die Mail unter anderem mit "NSU 2.0". Der Verfasser deutet an, selbst Polizist zu sein, schon mehrere rechtsextreme Mails verschickt zu haben und kündigt weitere Drohschreiben an.

Der Absender nimmt am Ende seines Briefs auch Bezug auf die "Kameraden des Staatsstreichorchesters". Diese selbstbezeichnete "Gruppe von Rechtsextremisten" verschickte vor rund einem Jahr ebenfalls bundesweit Drohschreiben, auch darunter waren Journalisten.

Weshalb immer Frauen?

In der neuen "NSU 2.0"-Mail wünscht der Verfasser den sechs Frauen den Tod. Gemeinsam ist ihnen, dass sie selbstbewusst, emanzipiert und meinungsstark auftreten - und damit ins Feindbild von Rechtsextremisten zu passen scheinen.

"Der Antifeminismus, der oft einhergeht mit einem Frauenhass, ist Teil des rechtsextremen Weltbildes, auch wenn wir das sehr selten im öffentlichen Fokus haben", sagt die Gießener Politikwissenschaftlerin Alexandra Kurth. "Die Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen ist ein ganz wichtiger Teil des rechtsextremen Weltbildes. Daher wundert mich nicht, dass gerade Frauen die Drohschreiben bekommen haben."

In der neuen Drohmail wird auch Bezug genommen auf den Rücktritt des Landespolizeichefs Udo Münch. Der Duktus ist ähnlich wie in den bisherigen "NSU 2.0"-Schreiben, was darauf schließen lässt, dass es sich um denselben Verfasser handelt. Die SPD-Fraktion hat sie nach eigenen Angaben an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Opposition erhöht Druck auf Innenminister

Unterdessen gerät Innenminister Peter Beuth (CDU) in der Drohmail-Affäre immer mehr unter Druck. Die FDP beantragte eine Innenausschuss-Sitzung, SPD und Linke fordern Antworten auf 37 Fragen zu den bisherigen Ermittlungen, mögliche Zusammenhänge zu anderen Drohschreiben und zur Einschätzung zu möglichen rechten Netzwerken bei hessischen Behörden.

"Wir hoffen, dass der Innenminister willens und in der Lage ist, darzulegen, wie der Stand der Ermittlungen gegen die Urheber der Drohbriefe und deren mögliche Helfer bei der Polizei ist", begründeten der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Landtag, Günther Rudolph, und der Innenexperte der Linksfraktion, Hermann Schaus, am Mittwoch den Vorstoß.

Vor einigen Tagen war bereits bekannt geworden, dass NSU-Opferanwältin Basay-Yildiz, Linken-Fraktionschefin Wissler, und die Berliner Kabarettistin Baydar rechtsextremistische Drohmails erhalten hatten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. In allen drei Fällen waren sensible Daten der Empfängerinnen von Polizeicomputern in Frankfurt beziehungsweise Wiesbaden abgerufen worden.

Bereits 2017 gab es offenbar unzulässige Datenabfragen durch zwei hessische Polizisten. Das geht aus einer Vorlage des Innenministeriums für den Innenausschuss des Landtags vom 3. Juni hervor. Demnach standen die Beamten der Reichsbürgerszene nahe. Gegen einen von ihnen wurde ein Bußgeld verhängt, dem anderen seien die Bezüge gekürzt worden. Ob ein Zusammenhang zu den "NSU 2.0"-Drohschreiben besteht, ist aber unklar.

Sendung: hr-iNFO, 16.07.2020, 13 Uhr