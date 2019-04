In Hessen gibt es neue Premiumwanderwege, andere stehen vor der Anerkennung als herausragendes Angebot.

Neu im Angebot ist bald die Heinzemann-Tour, ein 13,5 km langer Rundweg bei Gemünden (Felda) im Vogelsberg, wie das Deutsche Wanderinstitut in Marburg mitteilte. Zudem steht in Rasdorf (Fulda) ein Rundweg vor der Anerkennung als Premiumweg. Neu und erst im Jahr 2018 in die Liste der Premiumwege aufgenommen, ist der Söhrewald, ein 14 km langer Rundweg in Nordhessen.

Das Deutsche Wanderinstitut hat europaweit 580 Premiumwanderwege zertifiziert.