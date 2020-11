Die neue evangelische Pröpstin für Nord-Nassau, Sabine Bertram-Schäfer, wird am 4. Dezember in der Stadtkirche in Herborn (Lahn-Dill) in ihr Amt eingeführt.

Der Gottesdienst um 17 Uhr finde wegen der Corona-Pandemie ohne Gäste statt und werde live auf "www.ekhn.de" übertragen, teilte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau am Dienstag mit.