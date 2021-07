Hessen bekommt kurzfristig knapp eine Viertelmillion Dosen des britischen Serums. Dabei lehnen viele Impfwillige Astrazeneca noch immer ab. Die neueste Empfehlung der Impfkommission soll das nun ändern.

Kurz vor ihrer geplanten Schließung Ende September sollen die hessischen Impfzentren noch 244.000 Dosen des wenig geliebten Serums von Astrazeneca verimpfen. Das Land bekommt diese Menge vom Bund geliefert und verteilt sie auf die Impfzentren. Und das, obwohl die Landesregierung zuletzt angekündigt hatte, den britischen Impfstoff nur noch für geplante Zweitimpfungen einsetzen zu wollen.

Das hat sich nun kurzfristig geändert: Die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts besagt, dass eine Erstimpfung mit Astrazeneca in Kombination mit einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna, einen sehr guten Schutz gegen die vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus bieten könne.

Diese Kreuzimpfung, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag, schütze "mindestens so gut" wie etwa eine Erst- und Zweitimpfung mit Biontech, vor allem gegen schwere und schwerste Krankheitsverläufe. Dabei soll die Frist zwischen Erst- und Zweitimpfung auf vier Wochen verkürzt werden.

Gibt es genug Impfstoff?

Die Länder wollten ab sofort die Empfehlung der Ständigen Impfkommission umsetzen, sagte Spahn auf einer Pressekonferenz. Darauf habe man sich im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) am Freitag in Berlin geeinigt. Genügend Impfstoff, sowohl von Astrazeneca als auch den mRNA-Vakzinen, sei ohnehin vorhanden.

Im Fall des britischen Vakzins dürfte das für Hessen so stimmen. Zugleich erklärte etwa die Gesundheitsdezernentin des Main-Kinzig-Kreises: "Natürlich lagern nicht Unmengen an Reserve-Impfdosen von Biontech im Main-Kinzig-Kreis." Der Vogelsbergkreis dagegen hat offenbar genug mRNA-Impfstoff für Zweitimpfungen parat. Wer beim zweiten Pieks den Impfstoff wechseln wolle, brauche das nur beim Impftermin zu sagen. Auch der Werra-Meißner-Kreis hat angekündigt, alle Zweitimpfungen von Astrazeneca auf Moderna oder Biontech/Pfizer umzustellen. Geplante Sonderimpfaktionen mit Astrazeneca sind dort abgesagt.

Resonanz auf Astrazeneca bisher überschaubar

Problematischer als die Beschaffung des Impfstoffs scheinen aber weiterhin die Bedenken in der Bevölkerung zu sein. Zuletzt an mehreren Orten gestartete Sonderimpfaktionen mit Astrazeneca fanden nur selten den erhofften Zuspruch. So konnte etwa der Rheingau-Taunus-Kreis zunächst nur 300 von 1.000 Dosen verimpfen, auch die Stadt Darmstadt zeigte sich von der Resonanz enttäuscht. Beim Main-Kinzig-Kreis hieß es, es gebe "keine große Nachfrage und eine besondere Zurückhaltung in der Bevölkerung" gegenüber Astrazeneca.

Für rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland kommen die neuen Empfehlungen in jedem Fall "zu spät": So viele Bürgerinnen und Bürger sind nach Spahns Angaben bereits zweimal mit Astrazeneca geimpft. Aber natürlich, so der Minister, sei auch diese Kombination weiterhin gut wirksam.

Zweittermin umbuchen? Spahn bittet um Geduld

Diejenigen, die den ersten Pieks mit Astrazeneca bekommen haben, können demnach nun frei entscheiden, ob sie weiter beim britischen Impfstoff bleiben wollen oder doch der neuen Stiko-Empfehlung folgen. Spahn bat allerdings um Geduld. Die Organisation vor Ort könne ein paar Tage dauern.

Wie die geplante Umsetzung in Hessen aussehen wird, ist noch offen. Städte und Kreise müssen sich nun mit dem Land auf ein weiteres Vorgehen einigen. Am Freitag antwortete beispielsweise das Frankfurter Impfzentrum auf eine entsprechende Anfrage, dass die Stiko-Empfehlung zur Kreuzimpfung noch unter Vorbehalt gelte. Sie müsse vom Land Hessen erst noch freigegeben werden. Daher könnten zum jetzigen Zeitpunkt weder Termine vorverlegt noch Wechsel des Impfstoffs vorgenommen werden.

Auch Innenminister Peter Beuth (CDU) reagierte in einer ersten Stellungnahme zurückhaltend. Man habe die Empfehlung der Stiko erst einmal zur Kenntnis genommen. "Es gibt ja noch weitere erforderliche Entscheidungen, die da zu treffen sind." Somit bleibe es zunächst bei den vereinbarten Terminen.

Mehr Impfstoff als Impfwillige?

Das Astrazeneca-Problem gibt es nicht nur in Hessen. Auch in Bayern floppt eine Sonderimpfaktion nach der anderen. Dort wird schon die Frage diskutiert, ob das Impfangebot die Nachfrage allmählich übersteigt . Zumindest scheint es für die Impfwilligen dort inzwischen genug Alternativen zu Vaxzevria zu geben.

Wegwerfen ist freilich keine Option. Andere Länder, etwa Schweden und Japan, haben zuletzt große Astrazeneca-Kontingente dem UN-Hilfsprogramm Covax gespendet. Covax soll Länder mit Impfstoff versorgen, die selbst keine Lieferverträge abschließen konnten. Vielleicht bewirkt das schlechte Image von Vaxzevria hierzulande auf diese Weise sogar woanders Gutes.