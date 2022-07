Die Juristin und Volkswirtin Katharina Apel ist zur Vizepräsidentin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck berufen worden.

Die gebürtige Nordhessin werde juristische Stellvertreterin von Bischöfin Beate Hofmann und zugleich Leiterin des Dezernats für Finanzen und Organisation, teilte das Landeskirchenamt in Kassel am Samstag mit. Apel folgt auf Volker Knöppel, der im Dezember in den Ruhestand geht.