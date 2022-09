Schon bald können in Hessen neue Corona-Impfstoffe verabreicht werden, die an die Omikron-Variante angepasst sind. Am Donnerstag hat die Europäische Arzneimittelagentur die Zulassung erteilt. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Impfung.

Wann wird der neue Impfstoff ausgeliefert?

Der erste Corona-Impfstoff, der an die Omikron-Variante BA.1 angepasst wurde, soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ab Montag (5. September) ausgeliefert werden.



Innerhalb von zwei Wochen erhält der Bund demnach pro Woche jeweils rund fünf Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer, hinzu kommen rund vier Millionen Dosen des Herstellers Moderna. Voraussetzung war die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), die diese am Donnerstag erteilt hat.

Wie viele Dosen werden nach Hessen geliefert?

Die vom Bund georderten Impfdosen werden nach Einwohnerzahl auf die Bundesländer aufgeteilt. Für Hessen wären das in der Kalenderwoche 36 (ab 5. September) rund 500.000 Dosen, in der darauf folgenden Woche weitere rund 550.000 Dosen.

Wo wird der Impfstoff erhältlich sein?

Hessen unterhält seit dem 30. September 2021 keine landeseigenen Impfzentren mehr. Impfungen verabreichen die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, der öffentliche Gesundheitsdienst, teils auch Betriebs- und Zahnärzte sowie Apotheker.



Die Kommunen haben unterschiedliche Modelle gewählt, wie sie die Impfstellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes betreiben - zum Teil haben sie das Impfen zum Beispiel an Hilfsorganisationen (etwa das DRK) ausgelagert. Diese haben in den vergangenen Monaten das Angebot an die gesunkene Nachfrage angepasst, aber immer mit der Maßgabe durch das Sozialministerium, es auch jederzeit wieder hochfahren zu können.



Eine Übersicht zu den stationären Impfstellen bietet das Ministerium auf seiner Webseite .

Wie gut wirkt der Impfstoff?

Das neue Vakzin ist ein so genannter bivalenter Impfstoff, der gegen die Delta-Variante und gegen die Omikron-Variante BA.1 wirken soll. Diese Herangehensweise sei sehr wichtig, betont der Frankfurter Virologe Martin Stürmer, denn die Delta-Variante sei nicht aus der Welt und klinisch sehr viel auffälliger gewesen als die Omikron-Variante. Auch gegen die derzeit vorherrschende Subvariante BA.5 biete der neue Impfstoff wahrscheinlich einen höheren Schutz als der bisherige.



Das Präparat sei an mehreren hundert Probanden getestet worden, sagt der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. Die Antikörperreaktionen seien mit einer Kontrollgruppe verglichen worden, die ein viertes Mal den bisherigen Impfstoff bekommen hatte. "Gesehen hat man bei den Menschen mit dem angepassten Impfstoff deutlich mehr Antikörper gegen die Omikron-Variante - und zwar bei Jungen wie Alten und bei Genesenen", sagt Watzl.



Prozentangaben zur Effektivität, wie es sie für die ersten Covid-19-Vakzine gegeben hatte, wurden diesmal nicht erhoben. Daten zum tatsächlichen Schutz vor symptomatischer Infektion, schwerer Erkrankung und Tod sind erst aus der Anwendung zu erwarten. Angestrebt wird ein besserer Schutz vor Omikron - und hierbei vor allem vor der Erkrankung, denn ein Schutz vor der Infektion werde nach der Impfung wieder nur vorübergehend bestehen, sagt Watzl.

Wer kann sich impfen lassen?

Momentan wisse man naturgemäß noch nicht, welche Virus-Variante im Herbst dominieren werde, sagt Virologe Stürmer. Bei den wenigen Tests, die derzeit noch im Labor durchgeführt würden, dominiere die BA.5-Variante (Omikron). Insofern erachtet Stürmer es für das Gros der Bevölkerung als wichtig, sich noch einmal mit diesem angepassten Impfstoff impfen zu lassen - sofern Infektion oder Booster über sechs Monate zurück liegen. "Damit hätten wir eine Chance, den Herbst relativ entspannt zu gestalten."



Viele Ärzte warten allerdings auf eine aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bilden die Empfehlungen der Stiko für Impfungen gegen Covid-19 die "wissenschaftliche Richtschnur, an der sich die Ärztinnen und Ärzte orientieren".



Sie und der Deutsche Hausärzteverband fordern klare aktualisierte Stiko-Empfehlungen unter anderem zu der Frage, ob es sinnvoll ist, sich Anfang September mit dem an BA.1 angepassten Impfstoff impfen zu lassen, oder ob Impfwillige auf den an BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff warten sollten.



Ob junge, gesunde Menschen ihren Immunschutz durch eine Impfung mit den neuen BA.1- beziehungsweise BA.4-/BA.5-Vakzinen steigern sollten, müsse die Stiko auch beurteilen. Deren stellvertrendende Vorsitzende, die Frankfurter Ärztin Sabine Wicker, kündigte im Gespräch mit dem hr "zeitnah" eine entsprechende Empfehlung an. Zunächst müssten entsprechende wissenschaftliche Studien ausgewertet werden.

Welche Stiko-Empfehlung gilt derzeit?

Die Stiko empfiehlt bislang eine zweite Auffrischungsimpfung (vierte Impfung) mit den vorhandenen Impfstoffen ab 60 Jahren, um dadurch besonders gefährdete Menschen vor schweren Covid-19-Erkrankungen zu schützen. Den betreffenden Risikogruppen werde "nicht empfohlen, auf einen angepassten Impfstoff zu warten", heißt es von der Stiko .



Alle Impfstoffe, die aktuell in Deutschland zur Verfügung stehen, schützen sehr gut vor "schwerer Infektion, Hospitalisierung, Intensivaufnahme und Tod", betonte auch Sabine Wicker.

Kann man sich mit dem Impfstoff grundimmunisieren lassen?

Die Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer und Moderna haben eine Zulassung ihres angepassten Impfstoffs nur für Auffrischimpfungen beantragt. Die Impfstoffe können damit nicht für eine Grundimmunisierung eingesetzt werden. Dafür stehen weiter die bislang eingesetzten Vakzine bereit.

Was ist beim Impfzeitpunkt zu beachten?

Das Timing ist für Fachleute sehr wichtig: Wer der bestehenden Stiko-Empfehlung zu einer Viertimpfung schon gefolgt ist oder sich in den vergangenen Monaten mit Corona angesteckt hat, soll ab diesem Zeitpunkt mindestens sechs Monate bis zur nächsten Impfung warten. Ein weiterer Booster nach zu kurzer Zeit bringe keinen Zusatznutzen.



Eine Ausnahme sind Risikopatienten, die das aber individuell mit dem Arzt besprechen müssen. Der Virologe Martin Stürmer geht langfristig von einer jährlichen Impfung ähnlich wie bei der Grippe aus.

Warum war eine Anpassung des Impfstoffs nötig?

Viren und damit auch Coronaviren mutieren mit der Zeit. Die Omikron-Variante kam Ende 2021 auf und brachte inzwischen mehrere Subtypen hervor, die insgesamt ansteckender als die Vorgänger Alpha und Delta sind. Omikron kann die erste Abwehrlinie von Geimpften und Genesenen also besser umgehen. Die Omikron-Wellen wurden wiederum von unterschiedlichen Omikron-Sublinien verursacht: zunächst von BA.1, später von BA.2, in den Sommermonaten vor allem von BA.5.



Diese und BA.4 gelten als sogenannte Escape-Varianten - das heißt, sie können mit der Immunantwort auch von Geimpften und Genesenen besser umgehen. Geimpfte haben trotzdem einen guten Schutz vor schwerer Erkrankung. Beim Grippeschutz sind Anpassungen seit Jahren Routine.

Welche weiteren Anpassungen sind in Arbeit?

Es ist ein Vakzin in Aussicht, das an die derzeit zirkulierenden Unter-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst ist. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA haben Biontech/Pfizer dafür eine Notfallzulassung beantragt. Auch die EMA prüft hierzu im sogenannten Rolling-Review-Verfahren einen Antrag.

Dossier Coronavirus In unserem Dossier informieren wir über die Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen: Aktuelle Nachrichten und Fallzahlen, Hintergründe und Wissenswertes zu COVID-19. Alles zum Thema