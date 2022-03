Neues Erstversorgungszentrum für Flüchtlinge in Frankfurt

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind inzwischen mehr als2,5 Millionen Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. In Frankfurt ist deswegen heute eine Erstaufnahmeeinrichtung für 2.000 Menschen in der Messe eröffnet worden - auf Wunsch des Landes.